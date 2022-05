Écouteurs à 50 % avec 25 heures d’autonomie et commandes tactiles

Obtenez une excellente option sans fil pour seulement 16 euros.

Si vous voulez de bons écouteurs sans fil, sympas et pas chers, arrêtez de chercher, car nous avons trouvé une offre à 50 %. Ce ne sont autres que les Blackview AirBuds 1 qui ne coûtent aujourd’hui que 16 euros en utilisant le code FWCJ8CRE. Si vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent et avez besoin de ce type d’appareil avec une grande autonomie, n’hésitez pas et achetez-en un maintenant.

Ce sont des écouteurs de type bouton, donc intra-auriculaires, qui parviennent à vous isoler facilement et rapidement des bruits extérieurs. Ils sont livrés avec différents embouts pour s’adapter à chaque type et taille d’oreille, et un étui de chargement avec un grand nombre de charges pour vos écouteurs. Ils montent également un excellent processeur audio qui permet d’obtenir un son très naturel et des basses puissantes.

N’oubliez pas d’utiliser le coupon FWCJ8CRE dans le panier.

Acheter des écouteurs sans fil pour 16 euros (PVP 32 euros)

Tout d’abord, nous tenons à préciser que ces écouteurs ont une autonomie totale de 25 heures, cela rajoute les 5 heures des écouteurs et les 20 heures du boîtier. Tout cela est réalisé en seulement 1,8 heures de temps. Pour vous situer dans le contexte, si vous utilisez habituellement le casque environ 3 heures par jour, nous parlons du fait que vous devez charger le boîtier environ tous les 8 jours.

Ce sont des écouteurs résistants à l’eau et à la transpiration, avec la certification IPX7. Vous pouvez aller courir avec eux, à la plage (sans les immerger légèrement) et faire du sport de haut niveau sans problème. Ils peuvent être adaptés à n’importe quel système et appareil doté d’une connectivité Bluetooth, qu’il s’agisse de téléphones portables, de tablettes, d’ordinateurs portables ou de téléviseurs, entre autres.

Le contrôle de ces Blackview AirBuds 1 est tactile, sur les deux écouteurs, pour effectuer des actions telles que monter/baisser le volume, répondre aux appels, sauter des chansons ou encore accéder à l’assistant vocal de votre mobile. Dans un certain sens, pour seulement 16 euros, il est très difficile de voir des écouteurs aussi complets que ceux-ci, même en regardant le catalogue des écouteurs Xiaomi et Redmi.

Sur un plan plus technique, nous avons des écouteurs avec des bobines de 8 mm et une conception antibruit. Ce sont de gros haut-parleurs pour le type de casque qu’il s’agit, nous avons donc réussi à avoir un son plus naturel et spatial que dans les autres modèles du marché.

