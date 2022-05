Plus gros et plus puissant : Xiaomi lance une nouvelle version de l’un de ses gadgets les plus vendus

La version améliorée de la lampe de bureau Xiaomi Mijia 1S dispose de 42 lampes LED de 0,5 W avec une puissance nominale de 9 W et une durée de vie utile de 25 000 heures.

Xiaomi a un très large catalogue d’appareils pour la maison, qu’il inclut sous la marque Mijia, et, sans aucun doute, l’un des produits les plus remarquables de ce segment est ses lampes de bureau qui se démarquent, comme d’habitude dans la firme chinoise, pour son excellent rapport qualité/prix.

En ce sens, nous venons d’apprendre que Xiaomi vient de lancer une version plus grande et plus puissante de sa lampe de bureau la plus vendue en Chine. Voici tout ce que vous devez savoir sur la version améliorée de la lampe de bureau Xiaomi Mijia 1S.

Voici la nouvelle lampe de bureau Xiaomi

La Xiaomi Mijia Desk Lamp 1S Enhanced Version est une version améliorée de la Mijia Desk Lamp 1S, une lampe de bureau intelligente qui est arrivée sur le marché en 2019 et qui est toujours, à ce jour, l’un des gadgets les plus vendus du géant chinois.

Cette nouvelle version de la lampe de bureau Xiaomi hérite du design minimaliste du modèle précédent avec un corps entièrement en métal et un seul bouton situé à sa base qui permet de modifier l’intensité et la température de la lumière (2600-5100 K).

Mais le grand changement de cette lampe par rapport à sa devancière se trouve dans sa puissance, puisque ce nouveau modèle est équipé de 42 lampes LED de 0,5W d’une puissance nominale de 9W qui promettent une durée de vie utile de 25 000 heures.

Une autre amélioration de cette version est que l’indice de rendu des couleurs est passé de Ra90 à Ra95, ce qui rend la lumière émise par cette lampe plus fidèle à la lumière naturelle.

De plus, cette nouvelle lampe de bureau Xiaomi améliore également son spectre de couleurs, puisque la proportion entre les couleurs rouge, verte et bleue dans la courbe spectrale est plus proche de celle de la lumière du soleil. C’est vraiment bénéfique, surtout si vous utilisez habituellement ce type de lampe la nuit, car la version améliorée de la lampe de bureau Xiaomi Mijia 1S élimine autant de lumière bleue que possible afin qu’elle ne vous affecte pas au moment du coucher.

La version améliorée de la lampe de bureau Xiaomi Mijia 1S dispose de quatre modes d’éclairage : lecture, ordinateur, enfants et mise au point, elle peut être contrôlée depuis l’application Mijia et est compatible avec l’écosystème HomeKit d’Apple et les assistants virtuels Siri et XiaoAI.

Version améliorée de la lampe de bureau Xiaomi Mijia 1S: disponibilité et prix

La version améliorée de la lampe de bureau Xiaomi Mijia 1S est désormais disponible à l’achat en Chine en mode prévente au prix de 199 yuans, soit environ 28 euros à changer.

Nous ne savons toujours pas quand il arrivera sur le marché mondial, bien qu’il soit très probablement bientôt en vente chez des importateurs agréés comme AliExpress.

Sujets connexes : Xiaomi