Si vous avez un mobile avec Android 10 ou Android 11, préparez-vous à dire au revoir à Android Auto

Préparez-vous à accueillir le remplacement d’Android auto sur votre mobile si vous avez Android 10 ou Android 11.

Avec Android 12, Google a entamé le processus pour mettre fin une fois pour toutes à la version d’Android Auto pour mobile, en remplaçant cette fonction par le nouveau mode de conduite intégré à l’assistant Google.

Adieu la version mobile d’Android Auto dans Android 10 et Android 11

Au fur et à mesure qu’ils avancent dans le portail AutoEvolution, plusieurs utilisateurs ont commencé à signaler l’apparition d’un avertissement sur leurs mobiles, indiquant qu’Android Auto pour les écrans mobiles cessera bientôt de fonctionner.

Les moins familiers avec cette fonctionnalité doivent savoir que la version mobile d’Android Auto permet, dès le début de l’application, de simuler l’interface d’Android Auto sur l’écran du mobile, afin qu’il soit possible de profiter de nombreuses fonctionnalités d’Android Auto. version complète d’Android Auto, dans une voiture incompatible avec le système Google pour les véhicules.

Cependant, depuis un certain temps, Google est en train de remplacer cette fonctionnalité par Google Assistant Driving Mode. Un changement qui, en revanche, ne semble pas avoir convaincu tous les utilisateurs de la même manière.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que, très bientôt, plus de la moitié des utilisateurs d’appareils Android dans le monde, selon les dernières données de distribution, ne pourront plus utiliser Android Auto sur leurs écrans mobiles, et ils voir obligé de recourir à l’outil que Google a conçu dans le but de remplacer l’une de ses applications les plus appréciées.

