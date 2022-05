Selon 91mobiles, Xiaomi présentera 4 nouvelles tablettes cet été : la Pad 6, la Pad 6 Pro, la Pad 6 Pro 5G et une tablette Redmi.

Après plusieurs années sans lancer de tablette sur le marché, il y a environ un an, Xiaomi a décidé de revenir dans le monde des tablettes par la grande porte en lançant son modèle le plus avancé à ce jour, le Xiaomi Pad 5.

Eh bien, maintenant, une fuite récente du support 91mobiles révèle que Xiaomi continuera à parier sur les tablettes avec jusqu’à 4 nouveaux modèles qui verront le jour cette année.

C’est tout ce que nous savons sur les nouvelles tablettes Xiaomi

Selon le rapport de 91mobiles, Xiaomi lancera sa nouvelle génération de tablettes avant la fin de l’été et sera composée de quatre appareils portant les numéros de modèle : L81, L81A, L82 et L83, qui correspondent au Xiaomi Pad 6. , le Xiaomi Pad 6 Pro, le Xiaomi Pad 6 Pro 5G et une tablette Redmi. Les trois premières tablettes se situent dans la tranche moyenne supérieure, tandis que le modèle Redmi sera plus contenu dans les fonctionnalités et aura un prix plus abordable.

Ce rapport révèle également que les trois tablettes de la nouvelle famille Pad 6 utiliseront des processeurs de Qualcomm et MediaTek et que le même modèle aura très probablement deux variantes de SoC selon la région. Bien que nous ne sachions toujours pas quel chipset chaque appareil montera, tout semble indiquer que le Xiaomi Pad 6 Pro 5G sera équipé du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 et du MediaTek Dimensity 9000.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités de la nouvelle série Xiaomi Pad 6, cette fuite indique que les trois modèles auront des écrans LTPO avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz, avec une grosse batterie avec une charge rapide de 120W, contre 67W du génération précédente, avec des haut-parleurs puissants et une nouvelle version de MIUI pour les tablettes.

Concernant la date de présentation de ces 4 nouvelles tablettes Xiaomi, ce même rapport indique qu’elles arriveront très probablement sur le marché au troisième trimestre de l’année, plus précisément en août 2022.

