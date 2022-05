Oui, il y a une crise et elle nous affecte : Samsung produira 30 millions de téléphones portables en moins cette année

Samsung réduira la production de ses smartphones d’environ 10% en 2022, en raison de l’inflation et de la faible demande attendue, notamment pour les mobiles bon marché.

Après une année très brillante chez Samsung malgré l’environnement compliqué dû à la pandémie, aux crises d’approvisionnement et aux problèmes géopolitiques, il semble qu’à Suwon, ils soient désormais plus conscients que la forte inflation sera un problème sérieux, prévoyant déjà la réduction de ses capacités de production en environ 30 millions de smartphones au cours de cette année 2022.

Des collègues de MSPowerUser nous en ont parlé, qui, suivant des sources proches d’un partenaire de Samsung Electronics, ont rendu compte des décisions envisagées par la direction de la société sud-coréenne, envisageant de réduire la production de smartphones d’environ 10% d’ici au fin d’année, en particulier dans le cas d’appareils commandés auprès d’équipementiers tiers en Chine.

Apparemment, sur les 310 millions d’unités que Samsung prévoyait d’expédier courant 2022, l’idée est désormais de rester autour des 280 millions de smartphones livrés en fin d’année, réduisant ses commandes comme Apple l’avait fait auparavant.

Les différences entre l’un et l’autre résident dans le fait qu’Apple a maintenu les commandes de ses mobiles premium, ne réduisant que les moyennes et basses gammes -l’iPhone SE (2022) a réduit sa production de 20%-, tandis que Samsung limitera également, bien que dans une moindre mesure, numéroter la production de ses téléphones les plus chers et les plus performants.

Les raisons invoquées sont déjà connues, à commencer par les prix mondiaux élevés qui augmentent fortement les coûts de production, le tout dû aux problèmes de logistique et d’approvisionnement causés par les nouvelles vagues de Covid en Asie et aussi la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Ils disent de Samsung qu’une réduction de la demande de téléphones moins chers est attendue, également accentuée par ce que Suwon appelle la « basse saison », qui est précisément cette période qui comprend la moitié de l’année entre la baisse de la demande pour le Galaxy S et l’arrivée de le Galaxy Z ou avant le Galaxy Note.

Ce qui est clair pour nous tous, c’est que l’inflation touche tout le monde, donc en effet, Samsung sera également plongé dans des problèmes entraînés par un marché qui devrait également chuter, avec un chiffre bien inférieur aux 1 400 millions attendus d’ici 2022 de smartphones vendus en 2021.

