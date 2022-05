Qu’est-ce que la charge adaptative sur Android ? On vous l’explique

Optimisez la durée de vie de votre batterie en activant l’option de charge adaptative sur votre appareil.

L’un des problèmes que nous rencontrons généralement dans nos appareils au fil du temps est la dégradation de certains composants. Certains l’appellent l’obsolescence programmée, d’autres l’appellent simplement l’usure. L’un des composants qui se dégrade le plus est la batterie.

On peut commencer avec une borne qui n’a pas besoin d’être rechargée en une journée complète d’utilisation, mais avec le temps on finira par avoir besoin de la recharger plusieurs fois par jour. Dans cette optique, Android a lancé la recharge adaptative sur nos appareils.

Pourquoi la batterie se dégrade avec le temps

Nous le remarquons généralement. Plus la durée de vie de notre appareil mobile est longue, plus la dégradation de la batterie est importante. Cela est dû à la durée de vie de la batterie. Au fil du temps, les batteries perdent de leur capacité et ne dureront pas aussi longtemps qu’au début.

Une batterie neuve a une durée de vie utile d’environ 100 %. Cela signifie que nous avons tout le potentiel de notre batterie disponible. Ce qui ronge la batterie, c’est le cycle constant de charge et de décharge. Charger constamment le téléphone entraînera progressivement la perte de la durée de vie utile de la batterie.

Garder votre téléphone chargé entre 20 % et 80 % est la meilleure façon de prendre soin de votre batterie, mais ce n’est pas toujours réaliste. Ce que nous faisons habituellement, c’est mettre le téléphone en charge la nuit lorsque nous nous couchons, pour nous réveiller avec une batterie à 100%. Dans ce cas, pendant que nous dormons, la batterie est maintenue dans un cycle entre 99 et 100% pendant des heures.

En règle générale, la batterie de notre smartphone est conçue pour stocker jusqu’à 80 % de sa durée de vie par 500 cycles de charge. Cela dépend, dans la plupart des cas, de l’utilisation que nous donnons au téléphone. Si nous chargeons le téléphone deux fois ou plus par jour, il sera normal qu’il se dégrade plus tôt. En ce sens, la recharge adaptative est la solution à nos problèmes.

Qu’est-ce que la charge adaptative ?

La charge adaptative veille à maintenir la batterie à 80 % pendant la plupart des heures de nuit. Juste avant de nous réveiller, cela permettra à la batterie de se recharger jusqu’à 100%. Cela signifie que nous évitons un cycle constant entre 99% et 100% pendant la nuit, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie.

« Adaptive Charging » est le nom que Google a donné à cette technologie dans les Pixels. D’autres fabricants ont également une technologie similaire avec des noms différents, comme Samsung avec sa « batterie adaptative ». Pour Xiaomi et iPhone, le nom est le même que Google.

La charge adaptative utilise généralement nos alarmes et nos habitudes d’utilisation pour déterminer le meilleur moment pour atteindre 100 % de la batterie. Si nous constatons que la batterie n’est pas complètement chargée lorsque nous nous levons, notre appareil aura besoin de plus de temps pour apprendre nos routines.

Quand les optimisations vont trop loin

L’optimisation de la batterie semble bonne en théorie, mais elle peut aller très loin. Samsung en particulier est coupable de prendre des mesures extrêmes pour maximiser la durée de vie de la batterie. Ces mesures peuvent affecter négativement l’expérience avec nos terminaux.

Ces entreprises, par exemple, font fermer les applications si nous ne les utilisons pas, ce qui peut signifier la perte de notifications sur nos terminaux et une moins bonne expérience avec les applications. En général, la plupart des appareils Android gèrent très bien les optimisations. La durée de vie de la batterie est l’un des domaines sur lesquels les entreprises mettent l’accent afin que nous ayons la meilleure expérience possible.

Par conséquent, si nous nous demandons si nous devrions activer l’optimisation de la batterie sur nos terminaux, la réponse est un oui retentissant. Tant que nous n’avons pas de problèmes avec notre terminal pour avoir cette fonctionnalité dans nos appareils, la batterie nous remerciera à long terme.

Rubriques connexes : Mobiles