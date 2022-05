Le Xiaomi Mi Band 7 Pro est une réalité, et il arriverait très bientôt avec le Xiaomi 12 Ultra

Il y a quelques jours à peine, nous avons pu assister à la présentation du Xiaomi Mi Band 7, la dernière génération du bracelet intelligent le plus vendu sur le marché, avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’un écran plus grand, la prise en charge de « Always on Display » et de nombreux autres changements par rapport à la version précédente.

Bien que nous attendions toujours que Xiaomi décide de célébrer la présentation de la version mondiale du bracelet, la marque semble déjà avoir de nouvelles variantes de son portable le plus populaire dans son viseur.

Une fuite en provenance de Chine a révélé qu’en plus des Xiaomi Mi Band et Mi Band 7 NFC présentés en Chine il y a quelques jours, la marque prévoit d’annoncer très prochainement une version « Pro » de son nouveau bracelet.

Xiaomi pourrait présenter le Mi Band 7 Pro en juillet

Ils sont différentes sources qui ont indiqué l’arrivée de ce nouveau bracelet, y compris une capture d’écran d’une application Xiaomi, dans laquelle on peut lire le nom « Mi Band 7 Pro ».

Il semble donc clair que la version avancée du bracelet arrivera. La question est de savoir quand il le fera et quelles nouvelles il apportera avec lui.

En ce sens, les rumeurs parlent d’une éventuelle présentation au mois de juillet, lors du même événement au cours duquel Xiaomi présentera au monde son premier smartphone haut de gamme développé avec Leica, le Xiaomi 12 Ultra.

Côté nouveautés, le GPS devrait faire partie des fonctions incluses dans la version « Pro », au même titre qu’une batterie de plus grande capacité et un écran plus grand.

C’est, pour le moment, tout ce que l’on sait sur le prétendu Xiaomi Mi Band 7 Pro.

