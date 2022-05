Nouveaux HONOR 70 et HONOR 70 Pro : plus de puissance et un nouveau look, pour l’instant uniquement pour la Chine

La nouvelle série HONOR 70 est arrivée : c’est tout ce que vous devez savoir sur la dernière famille de produits phares de l’entreprise.

Comme prévu, HONOR a annoncé aujourd’hui le renouvellement de sa famille d’appareils phares, composée des nouveaux HONOR 70, HONOR 70 Pro et HONOR 70 Pro+.

La nouvelle famille arrive moins de six mois après la présentation du HONOR 60, des modèles qui, à ce jour, continuent d’être exclusifs au marché asiatique. Il faut donc s’attendre à ce que cette nouvelle génération mette du temps à atterrir dans cette partie du monde.

Série HONOR 70, toutes les informations

HONOR 70, HONOR 70 Pro et HONOR 70 Pro+ spécifications HONNEUR 70 HONOR 70 Pro HONOR 70 Pro + Filtrer 6,67 pouces OLED 2652×1200 pixels OLED de 6,78 pouces OLED de 6,78 pouces Processeur Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G MediaTek Dimension 8000 5G MediaTek Dimension 9000 5G RAM 8/12 Go 8/12 Go 8/12 Go Système opératif MagicUI 6.1 basé sur Android 12 MagicUI 6.1 basé sur Android 12 MagicUI 6.1 basé sur Android 12 Stockage 128/256/512 Go 128/256 Go 256 Go appareils photo Arrière:

-Sony IMX800 54MP 1/1.49″

-50 MP ultra grand angle 122º

Frontale :

– 32MP Arrière:

-Sony IMX800 54MP 1/1.49″

-50 MP ultra grand angle 122º

-8 MP « téléobjectif » avec zoom optique 3x, OIS Avant :

– 50MP Arrière:

-Sony IMX800 54MP 1/1.49″

-50 MP ultra grand angle 122º

-8 MP « téléobjectif » avec zoom optique 3x, OIS Avant :

– 50MP Tambours 4800mAh, charge rapide 66W 4500mAh, charge rapide 100W 4500mAh, charge rapide 100W

Les trois modèles de la famille partagent le même aspect et la même sensation qui suivent les lignes établies par la série HONOR 50 introduite l’année dernière. C’est-à-dire que le module de caméra arrière à double anneau est à nouveau le protagoniste, et cette année HONOR parie sur des finitions encore plus frappantes, parmi lesquelles on peut trouver un ton blanc et un ton jaune, tous deux avec un panneau arrière traité pour offrir différentes optiques effets en fonction de l’incidence de la lumière.

L’une des principales différences entre les deux modèles est présente à l’avant : l’écran du HONOR 70 a une diagonale plus petite, 6,67 pouces, en plus d’être légèrement moins incurvé que celui de ses grands frères. De leur côté, les HONOR 70 Pro et Pro+ partagent la même dalle OLED de 6,78 pouces avec des courbes prononcées sur ses côtés.

HONOR a également su doter les modèles les plus aboutis de la famille d’une façade complètement symétrique grâce à des cadres d’écran ultra-réduits sur les quatre côtés.

La marque a décidé d’opter pour des processeurs plus puissants dans les deux modèles phares de la famille. Alors que le HONOR 70 conserve le même Snapdragon 778G+ que le HONOR 60, les HONOR 70 Pro et Pro+ misent sur des cerveaux signés MediaTek, les Dimensity 8000 et 9000 visant le haut de gamme.

A cela, il faut ajouter des configurations de mémoire RAM de 8 ou 12 Go et un stockage pouvant aller jusqu’à 512 Go. Leurs batteries sont respectivement de 4800, 4500 et 4500 mAh pour HONOR 70, Honor 70 Pro et Honor 70 Pro+, les modèles portant le nom de famille « Pro » étant ceux qui équipent le système de charge le plus rapide, capable d’atteindre 100 W de puissance. Le modèle « normal » se contente de 66 W de puissance.

Les trois modèles partagent le même capteur principal Sony IMX800 de 54 mégapixels. Il s’agit d’un nouveau capteur jamais vu auparavant dans un appareil, dont HONOR profite pour sa capacité à capturer plus de lumière et de détails, en particulier dans les environnements difficiles. De plus, un appareil photo ultra grand angle de 50 mégapixels est inclus.

Seuls les modèles « Pro » et « Pro+ » incluent un appareil photo avec des capacités de « téléobjectif » avec un zoom optique jusqu’à 3x. Le capteur qui prend en charge cet appareil photo a une résolution de 8 mégapixels et est soutenu par un stabilisateur optique.

Prix ​​​​HONOR 70 et quand ils peuvent être achetés

Les nouveaux combinés phares de HONOR sont désormais disponibles en précommande en Chine, où ils peuvent être achetés en noir, argent, vert, or et blanc à partir du 7 juin.

Leurs prix sont de 375, 514 et 599 euros à changer respectivement dans le cas des HONOR 70, HONOR 70 Pro et HONOR 70 Pro+.

