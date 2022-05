Samsung Galaxy Z Fold 4 : les spécifications du nouveau mobile pliable de Samsung ont été entièrement filtrées

Selon le leaker Yogesh Brar, le Samsung Galaxy Z Fold 4 aura le processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, avec un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 25 W.

À moins que Samsung ne décide de changer ses plans d’ici l’été, les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4 devraient voir le jour entre août et septembre de cette année.

Malgré le fait qu’il reste encore plusieurs mois avant que les nouveaux mobiles pliants du géant coréen ne soient présentés à la société, nous apprenons peu à peu plus de détails sur le Galaxy Z Fold 4 et ainsi, après avoir révélé son design il y a quelques semaines , maintenant une nouvelle fuite a pleinement révélé ses spécifications.

Dévoilé les fonctionnalités du Samsung Galaxy Z Fold 4

Le célèbre leaker Yogesh Brar a publié un tweet, que nous vous laissons sous ces lignes, dans lequel il détaille les principales caractéristiques que le nouveau Samsung Galaxy Z Fold 4 aura.

Samsung Galaxy Z Fold4 – Intérieur : 7,6″ QXGA+ AMOLED, 120 Hz

– Extérieur : 6,2″ HD+ AMOLED, 120 Hz

– SoC Snapdragon 8+ Gen 1

– 12/16 Go de RAM

– 256/512 Go de stockage

– Caméra arrière : 50MP + 12MP (UW) + 12MP (3x)

-Caméra interne : 16MP (UD)

– Caméra externe : 10MP

– Android 12, OneUI

– Batterie 4 400 mAh, 25 W — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 30 mai 2022

Ainsi, selon cette fuite, le nouveau smartphone pliable de Samsung aura un écran interne de 7,6 pouces avec la technologie AMOLED, une résolution QXGA+ et un taux de rafraîchissement de 120 hertz et un écran externe AMOLED de 6,2 pouces avec une résolution HD+ et le même taux de rafraîchissement comme panneau intérieur.

Le chipset choisi pour déplacer ce terminal ne pouvait être autre que le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, un Snapdragon 8+ Gen 1 qui viendra accompagné de deux versions de 12 et 16 Go de RAM et d’autant d’autres variantes de stockage interne de 256 et 512 Go.

Dans la section photographique, le Samsung Galaxy Z Fold 4 aura un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 12 mégapixels avec optique triple. zoom, avec une caméra interne de 16 mégapixels sous l’écran et une caméra frontale externe de 10 mégapixels.

Samsung prépare un mobile transparent qui s’enroule

Au niveau de l’autonomie et toujours selon cette fuite, le Samsung Galaxy Z Fold 4 serait équipé d’une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 25W, cette dernière étant le point le plus faible du nouveau mobile pliable de la firme coréenne.

Sujets liés : Samsung Galaxy Z