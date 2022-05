Nouveau vivo T2x : batterie géante, écran 144 Hz et processeur Dimensity 1300

Le vivo T2x dispose d’un grand écran de 6,58 pouces, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 44 W.

Ce deuxième trimestre 2022 s’annonce très intense au sein de vivo, puisqu’après avoir présenté les vivo X Fold et vivo X Note et, plus récemment, les vivo X80 et X80 Pro, voilà que le constructeur chinois vient de lancer dans son pays natal son nouveau pari au sein la gamme moyenne-haute compétitive, le vivo T2x.

Ainsi, le nouveau vivo T2x se distingue par un grand écran à 144 hertz, avec un processeur MediaTek Dimensity 1300 et une énorme batterie.

vivo T2x : toutes les informations

Le vivo T2x est le premier terminal de la firme chinoise à équiper la nouvelle famille de processeurs milieu de gamme de Mediatek avec 5G et ce modèle particulier a le Dimensity 1300, un chipset octa-core avec une vitesse maximale de 3,0 GHz qui est accompagné du GPU Mali-G77, une seule variante de 8 Go de RAM et deux versions de stockage interne de 128 et 256 Go.

Un autre des points forts du nouveau tueur phare de milieu de gamme de vivo est son écran, puisqu’il dispose d’un panneau LCD de 6,58 pouces avec une résolution Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 hertz.

Dans la section photographique, le vivo T2x mise sur un double module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels logée dans une encoche de type goutte d’eau qui couronne l’avant de l’appareil.

Mais, sans aucun doute, l’une des caractéristiques vedettes de ce terminal est sa grosse batterie de 6 000 mAh avec une charge rapide de 44 W, qui vous permettra de profiter de deux jours d’autonomie et de recharger complètement ce smartphone en moins d’une heure.

vivo T2x : disponibilité et prix

Le vivo T2x vient d’être officiellement lancé en Chine et sera disponible à l’achat dans le pays asiatique à partir du 6 juin. On ne sait toujours pas quand il arrivera sur d’autres marchés, y compris en Europe, même s’il ne faudra probablement pas trop de temps pour arriver dans notre pays.

Le vivo T2x se décline en deux couleurs : noir et bleu et les prix officiels de ses deux versions mémoire sont les suivants :

vivo T2x 8/128 Go : 1599 yuans, environ 223 euros à changer

vivo T2x 8/256 Go : 1599 yuans, environ 251 euros à changer

