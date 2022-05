Les 7 meilleures applications pour accélérer les vidéos sur votre mobile

Stabilisateur Smartphone - Hohem Gimbal Supporte Jusqu'à 280g, Cardan sur 3 Axes pour iPhone 13/12/11/XR, Samsung Galaxy/Huawei, Gimbal Portable avec Contrôle APP, Rotation de 360°(iSteady Mobile+)

【280g Portant & Forte Compatibilité】- Hohem iSteady Mobile+ Smartphone Gimbal propose une nouvelle génération de solution moteur. Le couple est augmenté de 30% et la plage de réglage est améliorée, ce qui permet de s’adapter à des téléphones plus gros et plus lourds jusqu’à 280g. Compatible avec iPhone/Samsung Galaxy/Huawei,etc.. Associez-le à votre téléphone pour profiter de la photographie! 【Assistant Photographique Professionnel】 - L’axe de cap peut être pivoté à 360 °, ce qui facilite la création d’une vidéo riche en technologie avec votre téléphone. Le stabilisateur est robuste et peut absorber les vibrations et les chocs pour que vous ayez une image fluide. Léger et portable, hohem smartphone Gimbal est doté d’une poignée de conception ergonomique, essentielle pour photographes professionnels Vlog. 【Mode Sport Mis À Jour & Capture Précise】- Le mode sport amélioré de iSteady Mobile+ Stabilisateur peut suivre vos actions et capturer rapidement des moments excitants. Une sensibilité élevée et une excellente stabilité peuvent mieux inspirer votre créativité et vous aider à conserver de précieux souvenirs. En outre, une variété de modes: suivi de cap, suivi complet à trois axes, etc., vous permet d’utiliser hohem stabilisateur smartphone cardan à tout moment de la vie quotidienne et de voyages. 【Contrôle App Smartphone】- Mode beauté, reconnaissance précise du visage, suivi d'objet sensible, photographie accélérée etc., Hohem Gimbal APP prend en charge tout ce que vous voulez. Le panneau de configuration est mis à niveau et facile à utiliser, et vous pouvez librement ajuster les paramètres du stabilisateur. En outre, iSteady mobile+ fonctionne également sur l’appareil photo d’origine et les autres APPs du téléphone. 【Excellente Qualité & Service Professionnel】- L’utilisation du composite de haute performance et les nombreux tests strictsgarantissent la longévité et la fiabilité de chaque Hohem Gimbal. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des problèmes de qualité, et nous vous offrons un service professionnel.