2 sites pour savoir si vous êtes sur une liste de défaillants gratuitement

Un prêt vous a-t-il été refusé récemment ? Ne vous inquiétez pas, avec ces deux sites Web gratuits, vous pouvez vérifier si vous êtes sur une liste de défaillants ou non.

Vous êtes allé à la banque pour demander un prêt et ils vous l’ont refusé ? L’une des causes possibles est que vous ayez été inscrit sur une liste de défaillants, car si en théorie les entreprises qui sont à l’origine de ces listes sont tenues de vous notifier avant de vous y inscrire, elles ne le font pas toujours et peuvent il arrive même qu’après avoir remboursé la dette, vous continuiez à y figurer.

Si cela vous est arrivé, vous vous êtes sûrement demandé comment savoir si vous avez une dette impayée auprès d’une entreprise et pour cette raison, nous allons parler aujourd’hui de deux pages Web à travers lesquelles vous pouvez vérifier si vous êtes sur une liste des défaillants sans rien payer.

Ainsi, ci-dessous, nous allons vous expliquer comment accéder à ces sites, quelle documentation ils vous demanderont pour faire une requête sur vos dettes et quels sont les délais de réponse pour chacun d’eux.

Ce sont les meilleurs sites Web gratuits pour savoir si vous êtes sur une liste de défaillants

À la fin de l’année dernière, nous avons publié [un artículo con las tendencias de búsqueda de 2021 y una de las búsquedas más realizadas fue « Cómo saber si soy moroso », ya que la reciente crisis económica derivada del COVID-19 ha provocado que no podamos pagar los recibos en el plazo estipulado o que no podamos sufragar los numerosos cargos de la tarjeta de crédito, algo que puede provocar que las empresas a las que le debemos dinero nos incluyan en una lista de morosos.

Las listas de morosos o ficheros de morosos son unas bases de datos en las cuales te pueden meter si tienes una deuda pendiente con alguna entidad, como las compañías que te suministran la energía eléctrica o el servicio de Internet, o tu banco, en el caso de que tengas contratado con ellos un préstamo o una hipoteca. La principal función de estas listas es que las empresas que las consultan sepan si eres un buen pagador o no.

Lo primero que debes tener en cuenta es que, para que una entidad nos incluya en uno de estos ficheros debes tener una deuda de al menos 50 euros, ya que, si la cantidad adeudada es inferior a esta cantidad, esta no puede incluirte en una lista de morosos.

En España existen varias listas de morosos cada una de las cuales cuenta con su propia página web, pero las dos más utilizadas por las entidades financieras para realizar sus consultas son las siguientes:

ASNEF

Para consultar si estás en la ASNEF simplemente tendrás que seguir estos sencillos pasos:

Rellenar este formulario con la siguiente información: Tu nombre completo Tu número de DNI o NIF Una dirección postal o de correo electrónico

Enviarlo por mail a [email protected] ou à l’adresse postale suivante : Apartado de Correos 10.546, 28080, Madrid

Dans le cas où vous auriez reçu un courrier de l’ASNEF, vous n’aurez qu’à accéder à ce lien et saisir votre DNI et le numéro de référence qui vous a été fourni dans ledit courrier pour vérifier si vous êtes ou non sur cette liste de défaillants.

Le délai maximum de réponse de l’ASNEF est d’un mois, puisqu’il s’agit du délai fixé par la loi informatique et libertés pour répondre aux demandes de droits des intéressés, en l’occurrence le droit d’accès. La réponse à votre demande vous parviendra toujours à l’adresse postale ou e-mail que vous avez indiquée dans le formulaire.

Les informations contenues dans la réponse transmise par l’ASNEF seront les suivantes :

L’entité qui nous a inclus dans la liste des défaillants

Le montant dû (s’il y a plusieurs dettes, chacune apparaîtra séparément)

Les entreprises qui ont consulté nos données sur la liste

Les conséquences de figurer dans le dossier

CIRBE

Pour faire une requête au CIRBE vous pouvez le faire de deux manières :

Par voie postale : en accédant au siège électronique de la Banque d’Espagne, en téléchargeant le formulaire de demande de rapport de risque auprès du centre de risque qui se trouve dans la section Traitement, en le complétant avec les mêmes données que celles de l’ASNEF et en l’envoyant à l’adresse suivante : Banque d’Espagne-Centre d’information sur les risques-Calle Alcalá, 48, 28014 Madrid

Par Internet : en accédant au siège électronique de la Banque d’Espagne puis à la rubrique Accès à l’application Déclarations et Demandes de Réclamations du CIR Ouvrir dans une nouvelle fenêtre, qui se trouve également dans la rubrique Traitement. Pour effectuer cette procédure, il est nécessaire d’avoir un certificat numérique reconnu par la Banque d’Espagne.

Dans le cas du CIRBE, le délai maximum pour recevoir une réponse à votre requête est réduit à 10 jours, bien que si vous effectuez la gestion par voie électronique du lundi au vendredi, vous recevez généralement la réponse le jour même. Les informations contenues dans la réponse transmise par le CIRBE seront les mêmes que celles de l’ASNEF.

