13 endroits impensables que vous pouvez visiter avec Google Maps

Découvrez 13 endroits incroyables où vous pouvez voyager avec Google Maps et Google Street View sans quitter votre canapé.

Google a récemment publié une entrée sur son blog The Keyword pour célébrer les 15 ans de Google Street View, un service qui partageait en 2007 ses premières images de 5 villes américaines : San Francisco, New York, Las Vegas, Miami et Denver.

Aujourd’hui, 15 ans plus tard, plus de 220 milliards d’images Street View ont été partagées et plus de 16 millions de kilomètres ont été cartographiés, ce qui équivaut à faire plus de 440 fois le tour du monde.

Pour fêter les 15 ans de Street View, le géant américain a sélectionné pour nous tous les 13 endroits les plus incroyables de la planète où nous pouvons voyager avec Google Maps.

Voici les 13 endroits impensables que vous pouvez visiter sur Street View

On vous a déjà dit que vous pouvez escalader le Burj Kjhalifa à Dubaï, le plus haut building du monde, avec Google Street View, mais vous pouvez aussi visiter d’autres lieux emblématiques comme la Tour Eiffel, le Taj Mahal, les pyramides de Meroë au Soudan , le Duomo de Milan ou le dôme doré des Invalides à Paris.

Avez-vous déjà visité virtuellement l’un de ces sites ? Au cas où vous ne l’auriez pas encore fait, voici les images et liens vers Google Maps des 13 endroits les plus uniques de la planète choisis par Google :

Burj Khalifa, aux Emirats Arabes Unis.

Tour Eiffel, en France.

Taj Mahal, en Inde.

Les Pyramides de Méroé, au Soudan.

Le Duomo de Milan, en Italie.

Les Invalides de Paris, en France.

Cratère Marum sur le volcan Ambrym en Nouvelle-Zélande.

Monemvasia, en Grèce.

Mines de sel de Wieliczka, Pologne.

Mont Mihara, au Japon.

Pétra, en Jordanie.

La Station spatiale internationale, gracieuseté de la NASA.

Plongée aux îles Galapagos, en Equateur.

Le cheval qui mange une banane, au Canada.

Les ferries de Sydney en Australie (pas encore disponibles, mais seront téléchargés et cartographiés très bientôt).

Google a également profité de l’occasion pour annoncer le lancement de Street View Studio, une nouvelle plateforme qui vous permettra de publier rapidement et facilement des séquences d’images à 360º.

