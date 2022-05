Cette nouvelle application Google vous permet de parler avec vos yeux

Avec Look to Speak, vous pouvez sélectionner une série de mots et de phrases qui apparaissent dans l’application simplement avec le mouvement de vos yeux afin que le mobile les reproduise à haute voix.

Google est une entreprise qui n’a jamais cessé de travailler au développement d’applications d’accessibilité qui facilitent la vie des personnes handicapées et à mobilité réduite.

Preuve en est, Look to Speak, une nouvelle application créée par le géant américain qui permet de communiquer par le mouvement des yeux.

Qu’est-ce que Look to Speak et comment ça marche ?

Look to Speak est une application développée par Google dans le cadre du projet « Start with Google », une série d’expérimentations dont l’objectif est d’aider une personne en difficulté motrice. Dans ce cas, la société basée à Mountain View souhaitait améliorer la qualité de vie de Sarah Ezekiel, une artiste atteinte d’une maladie des motoneurones.

Ainsi, pour aider Sarah, Google a créé Look to Speak, une application qui permet de sélectionner une série de mots et de phrases qui apparaissent sur deux colonnes simplement avec le mouvement des yeux pour que le mobile les reproduise à voix haute. Comme vous pouvez l’imaginer, pour que le smartphone puisse suivre le mouvement de vos yeux, il doit utiliser la caméra frontale et, par conséquent, la première fois que vous ouvrez l’application, il vous demandera l’autorisation d’utiliser ladite caméra et de lui donner pour cela, vous devrez cliquer sur le bouton Autoriser.

L’utilisation de cette application est vraiment simple, puisque lorsque vous y accéderez, vous verrez une série de mots et de phrases divisés en deux colonnes. Si la phrase que vous voulez dire est dans la colonne de gauche, vous n’avez qu’à regarder de ce côté, au bord de l’écran, pour la sélectionner et immédiatement ladite colonne sera divisée en deux parties.

Ensuite, vous devrez répéter le même processus plusieurs fois, en gardant à l’esprit que chaque mouvement des yeux vers la gauche éliminera les phrases en bas de la colonne de ce côté, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que la colonne de gauche du mot ou de la phrase. tu veux dire. Une fois cela fait, il vous suffit de faire un dernier mouvement des yeux vers la gauche et le mobile se chargera de reproduire à haute voix le mot choisi.

En plus de balayer vers la droite ou la gauche pour choisir le mot souhaité, Look to Speak vous permet également de mettre l’application en pause en levant les yeux.

Look to Speak est une application entièrement gratuite que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous vous laissons sous ces lignes et qui est compatible avec une grande variété de langues telles que l’espagnol, l’allemand, le français, l’italien, l’anglais, portugais, japonais, coréen, arabe ou vietnamien.

