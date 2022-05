Connaissez-vous la signification de tous les panneaux routiers ? Cette application vous indique si vous approuveriez le permis de conduire aujourd’hui

Panneaux de signalisation de l’Espagne est une application gratuite avec laquelle vous pouvez vérifier ce que vous savez sur les panneaux de signalisation.

Le code de la route est mis à jour de temps en temps pour s’adapter aux nouvelles règles de circulation et aux nouveaux panneaux de signalisation et, pour cette raison, si vous avez obtenu votre permis de conduire il y a plusieurs années, il y a sûrement de nouveaux panneaux de signalisation que vous ne connaissez pas.

Mais ne vous inquiétez pas car aujourd’hui nous vous apportons une application avec laquelle vous pouvez vérifier si vous connaissez la signification de tous les panneaux de signalisation et si, par conséquent, vous pourriez réussir l’examen du permis de conduire si vous deviez vous présenter à nouveau maintenant.

Testez vos connaissances sur les panneaux de signalisation avec cette application

Récemment, nous vous avons dit quelles sont les meilleures applications pour apprendre la signification des panneaux de signalisation et maintenant, nous vous apportons une application appelée Panneaux de signalisation d’Espagne à travers laquelle vous pouvez tester les connaissances acquises dans ce domaine.

Panneaux de signalisation en Espagne est un outil avec lequel vous pouvez apprendre la signification des panneaux de signalisation en Espagne ou rafraîchir tout ce que vous savez sur les panneaux de signalisation d’une manière très agréable et divertissante, comme s’il s’agissait d’un jeu.

Cette application dispose de deux modes de jeu dans lesquels vous devrez répondre à un total de 10 questions :

Mode concours : dans ce mode vous devrez choisir la bonne réponse parmi plusieurs options

Mode correct/incorrect : dans ce mode, vous devez indiquer si le panneau de signalisation qui apparaît à l’écran correspond à sa signification

De plus, le mode Quiz a trois niveaux de difficulté, puisque vous pouvez choisir combien de questions vous allez répondre correctement entre 3 options : 3, 6 et 9 et en fonction de ce choix, le niveau du jeu sera plus facile ou plus compliqué selon votre préférence, votre niveau.

Une fois le jeu terminé, l’application vous montrera un résumé avec les résultats du jeu. Ce résumé comprend le nombre total de questions auxquelles vous avez répondu et le nombre auquel vous avez répondu correctement.

Traffic Signs of Spain est une application entièrement gratuite qui fonctionne sans connexion Internet et compte plus de 50 000 téléchargements et un score de 4,6 sur 5 dans le Google Play Store.

