Cinq étoiles : 3 jeux Android avec un score parfait

Si vous pensez que le jeu parfait n’existe pas, il vous suffit de donner une chance à ces titres, car ils accumulent une note de 5 étoiles dans le Play Store.

Le Google Play Store accumule des milliers de jeux, mais très peu d’entre eux peuvent se vanter d’avoir une note moyenne de 5 étoiles, le maximum possible. Il semble que le jeu parfait existe, du moins pour les utilisateurs qui ont noté ces 3 jeux Android qui ont un score parfait.

Nous sommes entrés pleinement dans la boutique d’applications Google pour trouver les jeux qui répondent aux 5 étoiles, quelque chose de très difficile à réaliser, car il y a toujours un détail qui ne convainc pas certains utilisateurs. Cependant, ces jeux accumulent des milliers de notes et ne descendent toujours pas en dessous de 5 étoiles. Voyons en quoi ils consistent et comment vous pouvez les télécharger sur votre terminal Android.

Le principe de Chronos

Le premier jeu 5 étoiles dont nous voulons vous parler s’appelle The Chronos Principle et il accumule environ 1 400 évaluations d’utilisateurs. C’est un jeu de puzzle dans lequel vous devez déplacer une série de pièces sur le terrain de jeu pour atteindre l’objectif. Comme nous pouvons le voir dans la vidéo précédente, ce sont des énigmes minimalistes qui, en plus de vous faire réfléchir, vous aideront également à vous détendre.

Le Principe Chronos est composé de 77 puzzles faits à la main, chacun plus difficile que le précédent. C’est un jeu parfait, comme en témoigne sa note de 5 étoiles, mais il faut aussi garder à l’esprit qu’il est payant. Pour le télécharger sur votre appareil Android, vous devez débourser 2,09 euros.

Max Fury – Course de guerriers sur route

Ce jeu appelé Max Fury – Road Warrior Racing peut également se vanter d’avoir le score le plus élevé possible dans le Google Play Store, tous 5 étoiles. Dans ce jeu de course, vous devrez non seulement conduire votre voiture pour terminer premier, mais aussi détruire vos adversaires entre-temps. Pour ce faire, vous pouvez utiliser une grande variété de voitures, d’armes et d’autres types de pièces.

Progressivement, vous pourrez également améliorer les performances des véhicules que vous avez déjà dans le garage. Pendant les courses, si vous effectuez des sauts et des cascades parfaits, vous profiterez également de boosts nitro. Au fait, Max Fury – Road Warrior Racing pourrait être parfaitement positionné parmi les meilleurs jeux gratuits pour mobiles Android, puisque vous pouvez le télécharger entièrement gratuitement.

La chambre : vieux péchés

The Room: Old Sins appartient à une vaste saga de jeux, bien qu’il soit le seul de tous à obtenir la cote 5 étoiles pour le moment. Dans cette histoire, vous devrez percer les mystères du manoir Waldegrave après la disparition d’un ingénieur ambitieux et de sa femme. Comme tu fais? Grâce à la résolution de puzzles intégrés dans une maison de poupée complexe.

Le jeu, qui est disponible en espagnol, a une interface simple et une atmosphère qui vous rattrapera rapidement. Rien n’est ce qu’il semble dans The Room: Old Sins, vous devrez donc explorer en profondeur tous les détails pour trouver la solution. Bien sûr, c’est un jeu payant pour Android, il a un prix de 5,49 euros.

Ces trois jeux sont un exemple clair qu’il existe des applications et des jeux avec des évaluations 5 étoiles dans le Google Play Store, il vous suffit de les rechercher. Si vous ne voulez pas payer pour obtenir ces jeux, n’oubliez pas que vous pouvez obtenir un crédit avec Google Opinion Rewards simplement en participant à des sondages rapides.

