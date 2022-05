5 applications pour gérer son temps et travailler de manière plus productive

Ces applications sont totalement recommandées pour que vous profitiez au maximum de votre temps pendant les heures de travail.

S’il y a quelque chose de totalement précieux dans votre travail ou votre activité, c’est le temps. Apprendre à bien le gérer permet d’être plus productif. Il ne s’agit plus seulement de travailler plus et mieux, mais nous aurons le parfait équilibre entre travail et loisirs. Cette recommandation d’applications de gestion du temps est essentielle pour toute personne qui travaille devant un ordinateur, pour un natif numérique ou qui a toujours un téléphone portable entre les mains.

5 applications pour bien gérer son temps de travail

booster de concentration

Cette application est basée sur la technique Pomodoro, grâce à laquelle vous travaillez de manière productive par périodes de 25 minutes, en prenant de courtes pauses entre chacune d’elles. Une fois que vous avez terminé les déverrouillages d’emploi, vous avez droit à une pause plus longue. Mais en plus d’apprendre à gérer votre temps, Focus booster propose une autre série de tâches de productivité très utiles, comme savoir comment vous passez votre temps ou une liste des tâches terminées et en attente. Il est disponible en version Web, pour les appareils Windows ou Mac.

Trello

Nous vous avons parlé à quelque occasion de Trello, il vous permet d’organiser toutes vos tâches à travers une liste de fiches auxquelles vous donnez la priorité. Il permet la création de listes et l’incorporation de personnes à ces cartes dans le cas d’un travail collaboratif. Vous pouvez appliquer des délais d’expiration ou d’expiration de carte afin de savoir ce que vous avez à faire avec une priorité beaucoup plus élevée. Il est à noter que Trello n’est pas une application qui permet de se concentrer, mais plutôt de vous dire à chaque instant ce que vous devez faire de plus urgent. Il a de nombreuses possibilités et est totalement gratuit.

Rappelez-vous le lait

Curieux nom de cet outil totalement gratuit. Sa mission est de vous envoyer un rappel sur les choses que vous devez faire. Vous penserez que votre appareil mobile a déjà des palmes pour cela. Ce que fait l’application va un peu plus loin, notamment à cause de la façon dont elle le fait. De plus, il s’intègre à Google Agenda, dont vous savez déjà faire toutes ces astuces, et il peut vous envoyer des notifications sur Skype. Cela vaut la peine de l’essayer, d’autant plus qu’il s’agit d’une application très conviviale.

Cette application de productivité vous permet littéralement de déchiqueter vos tâches (et c’est gratuit aussi)

instant

Le but de cet outil est d’attribuer un temps à chaque tâche ou projet. Par la suite, l’application analyse comment vous avez investi ce temps et vous indique si votre productivité a atteint les niveaux que vous attendiez. En sa faveur, il a le fait qu’il s’agit d’un outil très simple avec une interface très propre. Il est intéressant de l’essayer, surtout si vous constatez que le temps que vous consacrez à n’importe quelle tâche est plus élevé que vous ne le souhaitez. Il est disponible pour les appareils iOS et Android.

OneTab

Il s’agit d’une extension leur permettant d’utiliser le navigateur Chrome. Vous saurez que la plupart du temps, le problème d’avoir de nombreux onglets ouverts est que nous ne pouvons pas trouver facilement les informations et que, lorsque nous allons le faire, nous finissons par faire une autre tâche comme naviguer sur Internet. Cette extension permet de regrouper tous les onglets ouverts en un seul, afin qu’ils apparaissent sous forme de liste. Non seulement cela vous fait gagner du temps, mais votre équipe consommera moins de ressources, jusqu’à 95% selon le développeur. Vous pouvez télécharger One Tab et commencer à naviguer beaucoup mieux.

Comment gérer le temps de manière plus productive sans applications

Très simple, lorsque vous êtes assis devant l’ordinateur, vous devez garder les réseaux sociaux fermés et toutes sortes de notifications qui peuvent vous distraire. Oubliez un déplacement sur YouTube pour regarder une vidéo ou consulter rapidement Twitter. Ce qui est une pause de cinq minutes finit par se transformer en plus d’une demi-heure.

Si vous avez terminé une session de travail intense devant votre ordinateur et que vous avez besoin d’une pause, rien de mieux que de vous lever de votre chaise et de faire une autre activité totalement différente, mais qui n’a rien à voir avec votre ordinateur ou votre mobile. Le risque de se perdre dans l’enchevêtrement des choses qui nous distraient est trop élevé.

