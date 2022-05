Les 8 meilleures applications pour faire des plans de maison

Qui n’a jamais pensé à la maison de ses rêves ? Vous avez sûrement plus d’une fois imaginé à quoi ressemblerait votre maison idéale.

Il est vrai que pour entreprendre une tâche de cette ampleur, en plus de l’imagination, des connaissances spécifiques sur des sujets tels que l’architecture et le design sont nécessaires.

Cependant, aujourd’hui, il est possible de concevoir sa propre maison à partir de zéro, en créant les plans et en imitant la distribution des éléments intérieurs, tels que les meubles et les artefacts de toutes sortes.

Pour cela, nous avons l’aide d’applications conçues pour faire des plans de maison qui vous permettent de voir à quoi ressemblerait la maison avec ses pièces et ses meubles, vous pourriez même voir les couleurs des murs, des sols et du plafond pour avoir une image complète et très réaliste image de la façon dont le projet aurait l’air fini.

Ci-dessous, nous vous parlerons de certaines de ces applications et de leurs fonctionnalités.

Concevez vos plans de maison avec ces applications

Planificateur 5D

Cette application est très complète, elle permet de créer des étages et des pièces complets en 2D puis de visualiser le projet fini en 3D.

Vous pourrez créer des designs pour l’intérieur et l’extérieur de la maison, y compris les jardins, la piscine et tout ce que vous voulez.

Avec l’aide de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle, vous pourrez ajouter des meubles et des objets de décoration, changer les couleurs et les textures des murs, des sols et des plafonds.

L’un des avantages de Planner 5D est qu’il peut être utilisé même sans connexion Internet, et si vous vous connectez avec votre compte Google ou Facebook, vous pouvez utiliser votre conception sur n’importe quelle plate-forme et appareil.

Un autre point à noter est que cette application est compatible avec Google Chromecast et avec les appareils de visualisation de réalité virtuelle. Il prend également en charge plusieurs langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, chinois, russe et japonais.

Créateur de plan d’étage

Avec Floor Plan Creator, vous pouvez dessiner et visualiser vos plans en 3D et ajouter des meubles et d’autres objets pour avoir une idée complète de la distribution et de l’emplacement de chaque chose à l’intérieur de la maison ou de la pièce.

L’un des points intéressants de cette application est que vous pouvez utiliser à la fois un stylet et la souris pour dessiner les plans.

Dans l’application, vous pouvez trouver une vaste bibliothèque de symboles pour visualiser l’emplacement des portes et des fenêtres, des meubles, de l’installation électrique, etc. sur la carte.

Au fur et à mesure de la création de vos designs, vous pourrez très facilement modifier les distances et les tailles.

Cette application est gratuite mais elle propose également une version payante dans laquelle vous pouvez synchroniser vos conceptions dans le cloud pour faire des copies de sauvegarde ou les partager entre appareils. Vous pouvez également modifier les plans que vous avez enregistrés dans le cloud et les exporter vers différents formats, tels que PDF, DXF, SVG ou imprimer à l’échelle.

Concepteur de salle 3D

Avec cette application, vous pouvez concevoir les plans, puis choisir des meubles dans un magasin virtuel et, à l’aide de la réalité virtuelle, les voir placés à l’intérieur de la maison et avoir une image complète et réaliste de ce que serait le projet fini.

Vous pouvez également trouver des modèles préconçus qui serviront d’inspiration pour vos projets, ainsi qu’un catalogue de meubles avec plus de 5 000 articles.

Il est à noter que cette application peut être utilisée avec ou sans Internet.

Pour un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel, vous pouvez accéder à des modèles de rendu 3D.

plan magique

Grâce à la technologie la plus avancée, il vous permet de prendre des mesures et d’esquisser des plans en 2D et 3D.

Avec la version gratuite, il n’y a pas de limite de temps mais seuls deux projets peuvent être créés en même temps.

La version payante offre un nombre illimité de projets et également des fonctionnalités telles que

Sketch qui permet de créer et de partager des plans professionnels en 2D et 3D.

Report crée des rapports structurés pouvant inclure des photos, des notes, des marques, etc.

Estimate effectue des calculs automatiques pour obtenir des estimations de prix.

Ce qu’il faut souligner à propos de cette application, ce sont les sessions de formation gratuites (webinaires) disponibles en anglais.

Magicplan est compatible avec les appareils avec AR Core.

Plan Leica DISTO™

La documentation et la visualisation des plans sont très simples à l’aide de Leica Disto.

Il est possible de dessiner un croquis du plan avec ses doigts sur l’écran du mobile ou de la tablette puis d’attribuer les mesures appropriées pour obtenir un plan avec les mesures réelles.

Obtenir un dessin à l’échelle est facile grâce à la fonction de mise à l’échelle automatique qui ajuste automatiquement la longueur des lignes.

Des plans peuvent être créés qui incluent les sols et les murs avec leurs ouvertures correspondantes (portes et fenêtres).

Tous les plans créés peuvent être exportés au format DXF ou DWG pour être utilisés avec la CAO.

HomeByMe

Cette application de design d’intérieur vous permet de dessiner des projets en 3D comprenant des murs, des sols, des portes et des fenêtres. Plus de chambres peuvent être ajoutées ou les mesures et la distribution peuvent être modifiées.

Vous trouverez l’inspiration dans des projets partagés par d’autres utilisateurs, puis vous y ajouterez votre propre touche et les adapterez à votre guise.

Vous disposerez d’un catalogue de plus de 20 000 produits pour meubler et décorer, choisir des revêtements, des sols, des luminaires, etc.

A la fin du projet vous pouvez le partager avec des amis ou le montrer à des professionnels afin qu’ils puissent vous donner leur avis.

L’un des avantages de Home By Me est qu’il peut être utilisé hors ligne, il sera donc toujours disponible.

Conception de maison 3D

Avec cette application, vous pouvez concevoir vos propres plans 3D, modifier la hauteur et l’épaisseur des murs, puis ajouter des portes et des fenêtres, des meubles et des objets décoratifs à l’intérieur et à l’extérieur.

Home Design 3D dispose d’un vaste catalogue qui contient des milliers de meubles et d’objets de décoration que vous pouvez modifier pour les personnaliser à votre guise en modifiant la taille, la couleur, la position et la hauteur des murs.

En même temps que vous concevez et décorez votre maison, vous pourrez voir le résultat en 3D en temps réel comme si vous étiez à l’intérieur. Ceci est possible grâce au rendu 3D photoréaliste.

Un détail unique que nous n’avons pas vu dans les applications précédentes est la fonction boussole, qui vous permet de visualiser le projet jour et nuit en montrant où la lumière tombera à différents moments de la journée.

Comme si tout cela ne suffisait pas, vous pouvez également importer et exporter des plans, partager des projets par e-mail, dans Dropbox, One Drive et d’autres plateformes.

Cette application peut également être utilisée en mode hors ligne.

conception de maison intelligente

Cette application vous aidera à dessiner facilement et rapidement vos plans en 3D.

Vous pourrez ajouter les meubles dans les pièces pour avoir une vision réaliste du projet avec des images en haute résolution.

À la fin, vous pouvez faire une visite virtuelle à la première personne, comme si vous étiez littéralement debout sur place.

