Enregistrement 1080p, mouvement 360° et compatible Alexa : cette caméra de surveillance est parfaite

Améliorez la sécurité en vacances avec ce gadget en solde.

La saison estivale approche et une idée nous trotte dans la tête à l’approche de cette date : la sécurité de notre maison quand nous ne sommes pas là. Si nous voyageons loin, notre maison sera plus vulnérable aux amis des autres et nous pourrions payer cher si nous ne prenons pas de mesures. Une caméra de surveillance comme celle-ci pour très peu d’argent pourrait nous éviter des ennuis.

Les caméras de surveillance WiFi sont simples et en même temps complexes, mais elles nous serviront bien pour tenir les criminels à distance. Nous pourrons contrôler, enregistrer et avertir en cas d’interférence dans notre maison.

Ajoutez de la sécurité avec une bonne caméra WiFi bon marché

Chez moi, j’ai deux caméras IP WiFi, une dans le salon et une sur la terrasse arrière. L’extérieur est celui qui est destiné à minimiser les opportunités pour les voleurs ou les curieux de s’approcher de chez moi. Ils ont à la fois un enregistrement 24 heures sur 24 sur votre carte micro SD et dans le cloud. Je les ai configurés avec des notifications sur mon mobile dès qu’il détecte un mouvement lorsque je ne suis pas chez moi.

Ces types de caméras peuvent envoyer un enregistrement de 6 à 10 secondes sur votre mobile lorsque vous les avez programmées pour agir au moment où vous marquez que vous n’êtes pas chez vous. Cette caméra TP-Link possède sa propre application pour tous les appareils intelligents de la famille TAPO. L’application TAPO est disponible sur Android et iOS.

Cette caméra IP a une résolution d’enregistrement de 1080p, et vous pouvez également enregistrer dans l’obscurité de la nuit car elle a une vision nocturne infrarouge. La détection de mouvement peut être réglée de manière à ne détecter que les mouvements d’une masse supérieure à celle d’un moustique ou d’un oiseau. Je recommande d’installer une caméra dans chaque zone de transit et dans la plus grande pièce de votre maison. Et si vous avez le budget, vous pouvez également en inclure un extérieur. TAPO dispose également de ce type de caméras IP qui résistent à la pluie et au gel.

Et c’est que, grâce à l’application Amazon Alexa, nous pouvons lier les caméras TP-Link afin qu’elles agissent à certains moments. Ces caméras sont bidirectionnelles, c’est-à-dire que nous pouvons écouter ce qui se passe dans notre maison et également utiliser la caméra comme haut-parleur pour communiquer au cas où nous trouverions quelqu’un (connu ou inconnu). J’ai un ami qui utilise ses caméras pour parler à ses animaux de compagnie lorsqu’il n’est pas à la maison pour leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls.

