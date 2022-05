Pourquoi il est tout à fait logique d’acheter un mobile haut de gamme de 2021 à 2022

Nous expliquons les raisons pour lesquelles acheter un mobile haut de gamme de l’année dernière est une si bonne idée, des fonctionnalités au prix.

Lorsque nous recherchons un nouveau mobile, nous nous assurons toujours qu’il a été lancé cette année, car nous pensons que ses caractéristiques seront meilleures et que son système d’exploitation sera plus à jour. Cependant, regarder en arrière et regarder les modèles 2021 peut être une excellente option, surtout si vous recherchez un mobile haut de gamme, mais que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent.

Dans cet article, nous vous expliquons pourquoi acheter un smartphone haut de gamme de l’année dernière est une si bonne idée. Nous ne parlons pas seulement des caractéristiques, qui ne se sont pas tellement améliorées en quelques mois, mais aussi du prix, puisqu’il peut vous faire économiser 200 euros ou plus. Vous ne devriez pas avoir peur de regarder les modèles 2021, cela peut être une décision qui vous apporte une grande joie.

Pourquoi acheter un haut de gamme 2021 est une si bonne idée

L’achat d’un mobile haut de gamme est quelque chose que de nombreux utilisateurs veulent faire, mais ne le peuvent pas à cause du prix. C’est normal, ces prix qui avoisinent les 900 ou 1 000 euros remontent vite, ils ne conviennent pas à toutes les bourses. Pour cette raison, il est tout à fait logique d’acheter un 2021 haut de gamme au milieu de 2022, car il vous offre des fonctionnalités tout aussi avancées à un prix nettement inférieur.

La première raison pour laquelle il vaut la peine d’acheter le modèle de l’année dernière est que les fonctionnalités ne sont pas aussi différentes que vous pourriez l’imaginer. Un smartphone haut de gamme de 2021 fonctionne aussi bien qu’un de 2022, car ni les écrans, ni les processeurs, ni les caméras, ni les batteries ne se sont autant améliorés ces derniers mois.

Un bon exemple en est le Xiaomi Mi 11, un terminal qui nous a impressionnés dans l’analyse. Il monte le meilleur écran que Xiaomi a réussi à créer, des performances de premier ordre, des caméras qui obtiennent des captures fantastiques et une autonomie correcte avec une charge rapide brutale de 55W par câble. Sans aucun doute, avec ce Xiaomi Mi 11 5G, vous pouvez effectuer toutes les tâches que vous avez en tête, le tout enveloppé dans un design spectaculaire.

Si nous le comparons avec le Xiaomi 12, que nous avons également analysé, nous vérifions que l’évolution n’a pas été si perceptible au point de payer les 200 euros qui les séparent actuellement. Le marché de la téléphonie mobile n’évolue plus aussi vite qu’avant, ce qui nous permet d’acheter des mobiles moins chers qui présentent très peu de différences par rapport aux plus actuels.

En fait, les mobiles haut de gamme de 2021 ont déjà une connectivité 5G, ont mis à jour vers Android 12 et bénéficieront encore de quelques années de mises à jour du système d’exploitation et de sécurité. Un modèle qui répond à ces caractéristiques est le OnePlus 9 Pro 5G, un choix spectaculaire dans toutes les sections.

En plus des fonctionnalités, une autre raison pour laquelle il vaut la peine d’acheter un mobile haut de gamme en 2021 est le prix. Comme ils sont depuis longtemps depuis leur lancement, leur valeur chute considérablement dans des magasins comme Amazon. Par exemple, l’OPPO Find X3 Pro 5G accumule environ 300 euros de réduction sur Amazon, une économie brutale pour votre poche.

Par conséquent, il est clair que l’achat d’un mobile haut de gamme de 2021 est une excellente option car les caractéristiques ne sont pas si différentes de celles des modèles 2022, les performances seront très, très similaires. Si l’on ajoute que le prix est nettement inférieur, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les smartphones de l’année dernière pour faire le meilleur achat en terme de rapport qualité/prix.

