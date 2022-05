Android 13 Beta 2.1 est maintenant disponible : ce sont ses nouveautés

Android 13 Beta 2.1 est disponible pour les appareils Pixel à partir d’aujourd’hui.

Lors de la dernière Google I/O 2022, le géant américain a annoncé la deuxième version bêta d’Android 13 et maintenant, quelques semaines plus tard, il vient de publier une version bêta mineure qui a été baptisée Android 13 Beta 2.1.

Android 13 Beta 2.1 arrive pour corriger certaines erreurs, que nous détaillerons ci-dessous, et améliorer la stabilité de la version parente.

Ce sont toutes les corrections de bugs incluses dans Android 13 Beta 2.1

Android 13 Beta 2.1 est chargé de corriger quatre erreurs présentes dans la deuxième version bêta d’Android 13, dont certaines étaient vraiment ennuyeuses, car elles pouvaient provoquer des redémarrages aléatoires dans le terminal.

Ainsi, les quatre corrections de bugs incluses dans Android 13 Beta 2.1 sont les suivantes :

Correction d’un problème où la saisie dans la barre de recherche entraînait une liste de suggestions vide.

Correction d’un bug où les appareils plantaient et redémarraient lors de l’activation du point d’accès Wi-Fi

Correction d’un problème où un son de composition continu pouvait être entendu en arrière-plan lors d’un appel téléphonique

Correction d’un bug où les appareils plantaient et redémarraient après la déconnexion d’Android Auto

La prochaine bêta d’Android 13 est prévue pour le mois prochain et sera l’avant-dernière avant la sortie de la version finale d’Android 13, qui arrivera en août ou septembre.

Comment installer Android 13 sur un mobile compatible

Téléphones portables compatibles avec Android 13 Beta 2

Android 13 Beta 2.1 peut désormais être téléchargé sur tous les appareils Google Pixel lancés à partir de l’année 2019, y compris les Pixel 4 et Pixel 4 XL et, bien sûr, les derniers modèles de la famille, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Nous vous rappelons que vous pouvez vous inscrire au programme bêta d’Android 13 via le site officiel d’Android, en sélectionnant l’appareil que vous souhaitez associer audit programme. Une fois disponible, la mise à jour apparaîtra disponible pour téléchargement et installation via OTA.

Vous pouvez également télécharger les images Android 13 Beta OTA à installer sur l’un des appareils compatibles. La liste complète de ces appareils est la suivante :

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 5a 5G

Pixel 5

Pixel 4a (5G)

Pixel 4a

Pixel 4XL

Pixel 4

