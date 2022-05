La famille Honor 70 est présentée le 30 mai, et c’est tout ce que l’on sait

Honor veut contrôler le battage médiatique en dévoilant certains détails de sa nouvelle famille Honor 70 sur Weibo, qui devrait être présentée en trois saveurs le 30 mai.

A pas de géant, Honor récupère en Chine tout le terrain que Huawei avait perdu, même si le constructeur de Shenzhen a encore du chemin à parcourir pour regagner en crédibilité, d’autant que ses derniers designs ressemblaient encore dangereusement à ceux de son ancienne maison mère, et parce que cette famille Honor 70 qui est sur le point d’arriver sera la plus importante pour eux de toute leur histoire.

Peut-être en raison de l’importance, ou peut-être aussi parce qu’en Chine, ils ont toujours voulu contrôler le battage médiatique avant leurs grandes présentations, les amis d’Honor ont divulgué des détails sur Weibo -(I) et (II)- de certains appareils qui devraient sera présenté le 30 mai prochain, un lundi, en trois saveurs et avec certaines spécifications clés dont nous vous parlons maintenant.

La première chose que les sources nous ont dit, c’est que trois nouveaux modèles seront présentés, le Honor 70, le Honor 70 Pro et un Honor 70 Pro+ qui n’a pas voulu rejoindre la mode Ultra, mais qui essaiera de prendre la photographie mobile un aller plus loin là-bas. Comme tout le monde, allez…

Sea como fuere, las informaciones que han revelado las fuentes oficiales de Honor se refieren siempre a « la serie Honor 70 », así que el fabricante se ha guardado la sorpresa de a qué dispositivo se atribuirá cada especificación, sin dejar referencias concretas que puedan levantar la Lièvre.

Alors, on commence par vous montrer les trois teasers publiés par Honor sur Weibo, dont le premier mentionne le chipset MediaTek Dimensity 9000 comme cœur électronique de l’un d’entre eux. Ici, nous pouvons spéculer un peu, car le Dimensity 9000 est destiné au secteur le plus haut de gamme, en concurrence directe avec Qualcomm, donc le Honor 70 Pro+ est un candidat clair.

Des sources affirment que le Honor 70 en version standard intégrera un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, tandis que pour sa part le modèle moyen ‘Pro’ devrait inclure un Dimensity 8000 également d’origine taïwanaise.

Les trois données déjà « officialisées » par Honor sous forme de teaser

Également mentionné dans une autre image est la charge rapide de 100 watts via un câble USB-C, qui dans son cas devrait être présent dans les deux modèles alimentés par MediaTek, laissant le Honor 70 standard avec « seulement » 66 W de puissance maximale. Nous ne savons pas si l’un des modèles optera pour la recharge sans fil, ni dans quelles puissances.

La troisième spécification révélée par Honor est très intéressante, car elle nous parle de photographie avancée faisant référence au capteur Sony Exmor RS IMX800, un œil électronique de haute qualité qui serait présent dans les trois modèles, rien que ça.

Il était dit dans les potins que le Xiaomi 12 Ultra serait le premier à utiliser ce capteur, mais finalement il semblerait que Honor l’anticipe avec un capteur qui se démarque du reste, puisqu’il a une énorme taille de 1 pouce qui faire la différence dans les environnements peu ou mal éclairés.

On sait aussi qu’il aura 54 mégapixels, et même Honor a mis en ligne sur Internet cinq exemples de photos prises avec l’un des modèles de la série Honor 70… On les laisse ici, car les résultats promettent !

Cinq exemples de caméra

Enfin, quelques images ont également été révélées dans les kits de pré-lancement qui sont en cours de publication, la première illustrant l’article avec une jolie finition hachurée de couleur claire, et la seconde montrant les quatre modèles différents que Honor devrait nous présenter pour sa nouvelle famille phare dans le catalogue Android.

Les doubles cercles au dos sont conservés, car le fabricant de Shenzhen commence à donner une personnalité propre à ses téléphones avec des finitions qui, en effet, semblent quelque peu différentes.

