Samsung a trouvé le meilleur moyen de démontrer les capacités de son capteur 200 MP : un chat

Internet aime les chats, alors Samsung a peut-être pensé qu’une photo gigantesque d’un chat serait un bon teaser pour présenter son nouveau capteur ISOCELL HP1 de 200 mégapixels.

Motorola jouait depuis des semaines avec la présentation de ce Frontier, qui ne sera pas qu’un smartphone de plus, mais plutôt celui choisi pour lancer le nouveau capteur Samsung ISOCELL HP1 de 200 mégapixels en juillet prochain, une étape au-delà du géant sud-coréen de la photographie mobile. qui est présenté en septembre 2021 dernier mais que nous n’avions encore vu dans aucune mise en œuvre commerciale.

Désormais, il semble être très proche, et si vous n’en croyez pas Lenovo et Motorola après tant de fuites et de rumeurs diverses, ce qu’il faudra croire, ce sont les équipes marketing de Samsung, qui ont en effet déjà commencé à promouvoir leur nouveau composant vedette dans le domaine photographique. section avec la publication d’une curieuse vidéo publicitaire qui a un chaton mignon comme protagoniste.

Et c’est qu’après nous avoir présenté le Galaxy S22 Ultra grâce à une araignée, il semblerait que Samsung ait bien aimé cette utilisation des animaux pour faire de la publicité, encore plus s’il s’agit d’un chat avec la répercussion que ces petits félins ont habituellement sur les réseaux et espaces en ligne. .

Le résultat, comme vous le verrez, est spectaculaire, avec une équipe de professionnels utilisant un laboratoire Samsung ISOCELL HP1 pour photographier un chat, imprimer un énorme panneau publicitaire avec cette image et enregistrer l’ensemble du processus dans la vidéo que nous vous laissons maintenant :

Si vous avez peur des araignées, mieux vaut ne pas regarder cette publicité pour le Samsung Galaxy S22

La morale : ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet

Comme nous l’ont dit nos confrères de PhoneArena, au niveau d’une campagne publicitaire, cela peut fonctionner, puisque mélanger chats et technologie donne toujours des résultats, du moins quand on parle de réseaux sociaux.

Dans tous les cas, il faudra être prudent et attendre que le Motorola Frontier teste le nouveau capteur de 200 mégapixels avec lequel Samsung entend révolutionner la photographie mobile, puisqu’ici le capteur a été monté sur un support spécial avec des circuits imprimés spécifiques dans le qui nous ne savons pas quels processeurs d’images auront été montés.

De plus, l’optique est professionnelle et sera loin de celle que n’importe quel smartphone peut monter, donc cette image capturée dans un environnement contrôlé et studio n’est en aucun cas un exemple de ce que l’ISOCELL HP1 sera capable de faire sur n’importe quel appareil mobile qui choisit de l’intégrer.

Même ainsi, il faut donner à César ce qui appartient à César, à savoir qu’utiliser un capteur conçu pour les smartphones pour imprimer un panneau d’affichage de 28 x 22 mètres est tout simplement impressionnant en soi, compte tenu également du niveau de détail obtenu par cette nouvelle génération capteur, ce qui signe un résultat presque incroyable de netteté et de couleurs.

Le secret est dans le « binning », et c’est ainsi que fonctionne ChameleonCell

Pour se plonger un peu dans ce que l’on peut attendre de ce nouveau Samsung ISOCELL HP1 qui promet tant, il convient de noter l’énorme résolution d’un capteur qui aura 200 mégapixels, pas moins, en plus de 0,64 microns chacun mais avec la possibilité de groupez selon les besoins du moment pour capter plus de lumière et recevoir plus d’informations, améliorant ainsi le résultat final.

Le géant de Suwon a baptisé cette technologie ChameleonCell, bien qu’il s’agisse en quelque sorte d’une évolution du fameux « pixel-binning » appliqué par de nombreux fabricants, et qui permet à l’ISOCELL HP1 de regrouper les pixels jusqu’à 16 en 1, pouvant ainsi générer des images de 200 MP avec une taille de pixel de 0,64 microns, 50 MP avec des pixels de 1,28 microns et même 12,5 MP avec d’énormes pixels de 2,56 microns.

Il faut rappeler ici qu’un iPhone 13 Pro Max possède des pixels de 1,9 micron, donc les images résultantes de ce Samsung ISOCELL HP1 auront potentiellement beaucoup plus de lumière et d’informations grâce à sa plus grande taille de pixels regroupés.

L’idée de Samsung n’est donc pas seulement de parler d’images avec des résolutions stratosphériques de 200 mégapixels, mais plutôt de fournir au capteur la capacité de s’adapter aux besoins de chaque instant, permettant également à l’utilisateur d’avoir une polyvalence pour zoomer sans perte grâce au la taille et la résolution du capteur ou prendre des photos plus petites mais plus nettes lorsque l’environnement l’exige.

Maintenant, nous savons que dans des conditions parfaites et en studio, le capteur peut capturer des images de 200 mégapixels avec un résultat impressionnant, l’affiche du chat le confirme, mais dans nos situations quotidiennes, nous finirons sûrement par l’utiliser presque toujours dans des prises de vue de 12,5 MP. avec d’énormes pixels capables de recevoir et de capturer beaucoup plus de lumière.

Il reste maintenant à attendre les implémentations commerciales pour évaluer la taille, les bosses nécessaires qui l’abritent et ses résultats en « tir réel » au sein d’un appareil mobile. En tout cas, pour l’instant, il est bon d’ajouter un détail de plus, et c’est que des sources coréennes avertissent que cet ISOCELL HP1 fera quelque chose de jamais vu auparavant et d’assez impressionnant, qui est d’enregistrer des vidéos 8K à 30 images par seconde en utilisant le ‘binning’ de quatre pixels à un.

Motorola est sur le point de lancer le premier téléphone mobile au monde avec un appareil photo de 200 mégapixels

Sujets connexes : Samsung