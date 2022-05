Street of Rage 4 maintenant disponible sur Android : téléchargez l’un des meilleurs beat’em ups pour mobile

Street of Rage 4, l’un des meilleurs jeux de combat de rue après le légendaire Double Dragon, est désormais disponible sur Android pour 7,99 euros.

Au cours des dernières années, nous avons vu comment les jeux les plus emblématiques sur consoles vidéo, tels que Call of Duty, Minecraft ou GTA : San Andreas, arrivent sur nos smartphones et en ce sens, nous venons d’apprendre que Playdigious, le studio responsable pour d’autres titres mobiles comme Dead Cells, Evoland ou Sparklite viennent d’apporter l’une des sagas de combat de rue les plus populaires sur Android.

Il s’agit, comme vous l’avez peut-être déjà deviné, de Street of Rage 4, l’un des meilleurs beat’em ups pour téléphones mobiles, bien que pour pouvoir y jouer vous n’aurez pas d’autre choix que de payer la caisse.

C’est tout ce que nous offre la version mobile de Street of Rage 4

Après être passé par les consoles, arrivées en 2020, les PC et Google Stadia, Street of Rage 4 débarque sur Android pour ravir les fans de jeux de combat de rue avec l’un des titres les plus emblématiques du genre.

Top 8 des jeux de combat Android que vous pouvez télécharger en 2022

Street of Rage 4 est un jeu bourré d’action dans lequel vous devrez lâcher vos poings et coups de pied pour détruire tous les ennemis qui se présentent à vous, y compris les boss et leurs sbires, et ainsi détruire le nouveau Crime Syndicate et rétablir la paix dans ta ville.

La version mobile du légendaire beat’em up comprend 8 personnages, dont les légendaires Axel Stone, Blaze Fielding, Adam Hunter, Cherry Hunter et Floyd Iraia, et 12 scénarios différents. De plus, Street of Rage 4 a trois modes de jeu : Histoire, Entraînement et Arcade et nous donne la chance de débloquer du contenu supplémentaire pendant que nous jouons, comme les bandes sonores originales du premier Street of Rage ou jusqu’à 13 nouveaux personnages.

Le prix de Street of Rage 4 dans le Play Store est de 7,99 euros, mais, en plus, vous pouvez également télécharger un DLC appelé Mr. X Nightmare qui comprend trois nouveaux personnages, un mode survie avec des défis hebdomadaires, la personnalisation des personnages avec différents combats styles, nouvelles armes et ennemis pour 2,99 euros de plus.

