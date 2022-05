L’iPhone 14 Pro va enfin copier l’une des fonctions les plus mythiques des mobiles Android

Le mode « Always on Display » pourrait enfin arriver sur l’iPhone : les 14 Pro et Pro Maxx seraient les premiers à disposer de cette fonction.

Il a fallu attendre quelques générations de l’iPhone depuis son émergence dans l’industrie du téléphone pour voir les premiers modèles avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé, alors que les mobiles Android avaient déjà pris cette fonctionnalité comme courante, répandue même parmi les smartphones les moins chers.

Et tout semble indiquer que, cette année, Apple envisagerait d’adopter une autre des fonctions que de nombreux appareils Android intègrent depuis des années : le mode « Always on Display » ou « écran toujours allumé » pour voir les notifications, la date, l’heure. ou un autre type d’information pertinente.

La nouvelle génération d’iPhone Pro ferait ses débuts avec « Always on Display »

Si nous regardons en arrière, nous nous souviendrons que des modèles tels que le Samsung Galaxy S7, lancé en 2017, ou les premiers opus des familles Moto G, Moto X et Moto Z de Motorola intégraient déjà la possibilité de garder l’écran toujours allumé pendant que l’appareil est est verrouillé, pour afficher les informations pertinentes telles que la météo, l’heure, la date ou les notifications.

La fonction a évolué au fil des années et de l’arrivée de nouvelles générations d’appareils, devenant plus efficace grâce aux nouvelles technologies d’écran OLED, qui permettaient non seulement de désactiver les pixels noirs pour économiser de l’énergie, mais aussi de réduire le taux de rafraîchissement du panneau jusqu’à 1 Hz pour consommer encore moins de batterie. Un bon exemple est l’écran du Samsung Galaxy S22 Ultra.

Avec l’arrivée des écrans de type LTPO sur l’iPhone 13 Pro, de nombreux utilisateurs s’attendaient à l’inclusion de cette fonction dans la génération précédente de la série. Cependant, ce n’était pas le cas.

Désormais, tout pourrait changer avec l’arrivée de l’iPhone 14 Pro. analyste de l’industrie de l’affichage, Ross Youngles iPhone 14 Pro et 14 Pro Max devraient être les premiers à introduire la prise en charge du « Always on Display » grâce à la nouvelle génération d’écran ProMotion.

Ambient Display et Always on Display, quelles sont les différences et lequel possède mon mobile ?

Son arrivée ne devrait en revanche pas surprendre puisque des appareils comme l’Apple Watch intègrent déjà depuis plusieurs générations le mode « AOD » grâce à la capacité de son écran à réduire drastiquement le taux de rafraîchissement pour économiser de l’énergie.

