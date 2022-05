realme Pad X: la meilleure tablette realme à ce jour est officielle, avec une excellente batterie et un stylet

Le realme Pad X dispose d’un grand écran de 11 pouces avec une résolution 2K, d’un processeur Snapdragon 695 5G, d’un appareil photo principal de 13 MP et d’une batterie de 8 340 mAh avec une charge rapide de 33 W.

realme continue d’élargir son catalogue de tablettes et donc après avoir lancé le realme Pad dans notre pays à la fin de l’année dernière et le realme Pad Mini au début du mois dernier, la marque chinoise vient de présenter sa tablette la plus avancée dans son natif pays jusqu’à la date, le realme Pad X.

Sans être une tablette haut de gamme, la realme Pad X nous offre de très bonnes fonctionnalités à un prix très raisonnable, puisqu’on parle d’un appareil qui dispose d’un écran de haute qualité, d’un processeur puissant, d’une grosse batterie et même de son propre stylet et coûte moins de 200 euros à changer.

Realme Pad X : toutes les infos

Realme Pad X spécifications épaisseur et poids 7,1 millimètres

499 grammes Filtrer LCD 11 pouces

Luminosité de 450 nits Résolution 2K (2 000 x 1 200 pixels) Processeur Qualcomm Snapdragon 695 RAM 4 et 6 Go Système opératif Android 12 avec realme UI 3.0 pour PAD Stockage 64/128 Go extensible via des cartes microSD appareils photo Arrière : 13MP

Avant : Grand angle 8 MP 105º Batterie 8 340 mAh avec une charge rapide de 33 W Autres 5G, Wifi 5, Bluetooth, quatre haut-parleurs stéréo, prise en charge du stylet realme, USB-C Prix A partir de 1 299 yuans, environ 180 euros pour changer

Le realme Pad X dispose d’un grand écran LCD de 11 pouces qui a une résolution 2K de 2 000 x 1 200 pixels et une luminosité maximale de 450 nits, plus que suffisant pour le voir parfaitement en plein soleil.

Le processeur choisi pour déplacer cette tablette est le Qualcomm Snapdragon 695, un chipset à huit cœurs fabriqué en 6 nanomètres qui est compatible avec les nouveaux réseaux 5G, devenant ainsi la première tablette realme à avoir cette connectivité.

Ce puissant processeur est accompagné de deux versions de mémoire RAM de 4 et 5 Go et d’autant de variantes de stockage interne de 64 et 128 Go, toutes deux extensibles via des cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 512 Go.

Dans la section photographique, le realme Pad est équipé de deux caméras : une caméra arrière de 13 mégapixels et une avant équipée d’un capteur grand angle de 8 mégapixels avec un angle de vision de 105º.

Un autre des points forts de la nouvelle tablette realme est son autonomie, puisqu’elle dispose d’une grosse batterie de 8340 mAh avec une charge rapide de 33W.

Le realme Pad X ne manque pas non plus de connectivité, puisqu’en plus d’être la première tablette de la firme chinoise compatible avec son propre stylet, il dispose également du Wifi 5, du Bluetooth, de quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos et d’un connecteur de charge. USB de type C

Enfin, au niveau logiciel, le realme Pad arrive avec Android 12 fonctionnant sous la dernière version de la couche de personnalisation de la marque chinoise pour tablettes, realme UI 3.0 pour PAD.

realme Pad X: disponibilité et prix

Le realme Pad X est déjà disponible à l’achat en Chine en trois couleurs : gris, bleu et vert, mais nous ne savons toujours pas quand il atteindra le reste des marchés, y compris l’espagnol.

Les prix du marché des deux versions du realme Pad X sont les suivants :

realme Pad X 4/64 Go : 1 299 yuans, environ 180 euros à changer

realme Pad X 6/128 Go : 1 599 yuans, environ 221 euros à changer

