Le Pixel Notepad, le premier mobile pliable de Google, est à nouveau retardé et n’arrivera qu’en 2023

Selon The Elec, Google a décidé de reporter à nouveau le lancement du Pixel Notepad à l’année prochaine car il n’est toujours pas à la hauteur de la série Galaxy Fold de Samsung.

Après avoir présenté le Google Pixel 6A et les Pixel Buds Pro et annoncé le nouveau Pixel 7, la Pixel Watch et la nouvelle tablette Pixel lors de la récente Google I/O 2022, il y a encore un appareil Google que nous ne connaissons toujours pas, son premier smartphone pliable, et maintenant on sait pourquoi.

Une nouvelle fuite a récemment été révélée, qui a été partagée par le média 9to5Google, qui révèle que le Pixel Notepad est à nouveau retardé et n’arrivera pas sur le marché avant 2023.

Le Google Pixel Notepad retarde son lancement pour la deuxième fois

Une fuite récente du média spécialisé The Elec révèle que le Pixel Notepad, le premier terminal pliable de Google, n’arrivera pas sur le marché au quatrième trimestre 2022, comme initialement prévu, mais retardera son lancement jusqu’en 2023.

Il s’agit du deuxième retard dans le lancement du Pixel Notepad, puisque la société américaine basée à Mountain View prévoyait de présenter cet appareil fin 2021.

Selon cette fuite, la raison pour laquelle Google a décidé de retarder à nouveau le lancement du Pixel Notepad est qu’il n’a pas répondu aux attentes et n’est toujours pas à la hauteur de son grand rival sur ce segment, le futur Samsung Galaxy Z Fold 4.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent et comme nous vous l’avions annoncé au début du mois, le Google Pixel Notepad aura un design similaire à celui de l’OPPO Find N avec un écran extérieur de 5,78 pouces et un écran intérieur protégé de 7,57 pouces. par un verre ultra-mince, avec un processeur Tensor, qui en raison de ce nouveau retard sera déjà de deuxième génération et avec un ensemble de caméras similaire à celui du Google Pixel 6A.

Les Google Pixels sont déjà en concurrence : leur part de marché a augmenté de 380 % en un an seulement

Espérons que Google ne retarde pas pour la troisième fois le lancement du Pixel Notepad et nous pourrons connaître tous les détails du premier smartphone pliable du géant américain lors de la Google I/O de l’année prochaine.

