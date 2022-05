Baisse de 53 % dans ces écouteurs Sony avec suppression du bruit, 35 heures d’autonomie et son Hi-Res

Le casque avec lequel vous profiterez de 35 heures sur une seule charge.

L’un des meilleurs casques Bluetooth avec bandeau vient de Sony, comment pourrait-il en être autrement, et avec l’une des plus longues autonomies. On parle des Sony WH-H910N qui baissent leur prix sur Amazon de 53% pour se situer au final à 140 euros. Toutes sortes de technologies à des prix fous. Et tellement fou que c’est son minimum historique.

Le sans fil haut de gamme est en vente et nous savons tous que Sony à ces niveaux ne déçoit pas du tout. Le modèle avec le meilleur prix de tous est le vert, une couleur atypique pour les écouteurs, mais cela nous aiderait à nous différencier facilement des autres. Pensez que vous achetez des casques à 300 euros pour seulement 140 euros.

Achetez le Sony WH-H910N pour 140 euros (PVC 300 euros)

Avoir de bons écouteurs doit être à la portée de tous. Avec cette offre, vous pouvez avoir Sony sans fil avec une qualité sonore élevée pour un prix très raisonnable. Cet appareil est doté d’une suppression numérique du bruit et d’un mode de son ambiant qui vous permet de contrôler ce que vous voulez entendre. Ce sont des écouteurs de type fermé, vous ne partagerez donc pas ce que vous entendez avec les autres. Ils comportent des haut-parleurs en aluminium de 25 mm dans une capsule de 50 mm. Par conséquent, il couvre toute votre oreille, mais le son sort à travers le diaphragme de 25 mm mentionné, mais qui agit comme s’il s’agissait de 40 mm.

La batterie de ces casques Sony peut atteindre 35 heures d’autonomie. Plus que suffisant pour regarder un film par jour, passer plusieurs appels et devoir les recharger une fois toutes les 2 semaines environ. Sa charge est rapide et, avec seulement 10 minutes branchées, elle peut nous donner jusqu’à 2,5 heures d’autonomie supplémentaire. Ils ont une connectivité Bluetooth 5.0 et NFC pour un appairage beaucoup plus rapide. Ils sont livrés avec un câble de charge USB-C de 1,2 mètre, mais vous pouvez en obtenir un autre qui convient davantage à votre espace ou à votre zone de charge.

Sur un plan plus technique, nous parlons d’écouteurs dont l’impédance est de 17 ohms, ils conviennent donc à une utilisation complète avec n’importe quel appareil de lecture, sans avoir besoin d’un amplificateur ou d’un DAC externe. La réponse en fréquence est de 5 à 40 000 Hz et nous pourrons transmettre des thèmes musicaux jusqu’à 990 Kbps de qualité sonore grâce au Bluetooth LDAC amélioré.

L’écouteur droit est tactile, à partir duquel nous pouvons augmenter/baisser le volume, changer de chanson, répondre aux appels ou activer la suppression du bruit. Nous aurons également un port Jack 3,5 mm pour pouvoir utiliser ces écouteurs filaires, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie. Ils sont pliables, vous pouvez donc les ranger plus facilement dans un sac ou un sac à dos.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.