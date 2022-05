Le mobile parfait pour les fans de Naruto existe et il vient de realme (mais vous ne pouvez pas l’acheter)

Il s’agit de realme GT 3 Neo Naruto Edition, la version spéciale inspirée du célèbre anime du dernier mobile phare de realme.

realme s’amuse à publier des versions spéciales de ses appareils les plus populaires. Après le succès de la version realme GT Neo 3 Dragon Ball, la marque chinoise a décidé de profiter de l’attraction d’un autre anime célèbre pour lancer une version spéciale de l’un de ses derniers appareils de référence.

Il s’agit du realme GT Neo 3 Naruto Edition, une version spéciale du récent GT Neo 3, entièrement personnalisé avec l’esthétique de l’anime populaire.

Un smartphone au design inspiré du costume de Naruto dans Shippuden

Comme la marque l’a annoncé, le realme GT Neo 3 Naruto Edition a été mis en vente en Chine, et pour l’instant son arrivée dans d’autres régions n’a pas été confirmée. Oui, il en a cependant profité pour confirmer que la GT Neo 3 « normale » arrivera bientôt sur le marché européen.

Quant au modèle à portée de main, son design s’inspire du costume de Naruto à Shippuden, avec la couleur orange comme ton principal, et des inserts en gris métallisé et noir mat.

En plus de son design accrocheur inspiré de l’anime, le realme GT Neo 3 comprend également un emballage inspiré du rouleau de Naruto, une épingle en forme de logo du village Hidden Leaf, des étuis personnalisés, des fonds d’écran exclusifs et une batterie externe. capacité avec prise en charge d’une charge rapide de 33 W.

Les caractéristiques de l’appareil sont par ailleurs identiques à la version originale. Nous continuons à trouver un support pour une charge ultra-rapide de 150 W, un écran OLED de 6,7 pouces, une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels et un processeur MediaTek Dimensity 8100.

Il n’est pas clair si l’appareil finira par franchir prochainement les frontières de la Chine. Si c’est le cas, on peut s’attendre à un prix proche des 395 euros dans sa version 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage. En Chine, le mobile peut déjà être acheté via le site Web realme.

