Si vous voulez le Xiaomi Mi Band 7, vous pouvez déjà l’acheter avec un mais

Le smartband le plus vendu revient dans la mêlée.

De temps en temps, Xiaomi lance l’un des gadgets qui lui a le mieux fonctionné au fil des ans : le Mi Band. Ce bracelet intelligent a réussi à conquérir les locaux et les étrangers à chaque édition. Le Xiaomi Mi Band 7 est déjà une réalité et aujourd’hui vous pouvez l’obtenir pour 49 euros sur AliExpress, avec expédition depuis la Chine.

Son prédécesseur, le Mi Band 6, était un autre des grands lancements de la firme chinoise en avril 2021. Mais cette sixième version nous apporte quelques nouveautés dont tous les utilisateurs ont besoin depuis longtemps. Le style n’a pas changé, et il n’en a pas besoin, car c’est ce qui l’a toujours caractérisé pour devenir le smartband le plus prestigieux, celui que tout le monde veut imiter et duel.

Achetez maintenant le Mi Band 7 au meilleur prix

Les comparaisons entre le Mi Band 6 et la nouvelle édition sont détestables, et le changement ne sera pas une grande avancée, mais si vous faites partie de ceux qui veulent toujours avoir le dernier cri, ce Mi Band 7 est la bombe. Améliorez votre écran, le capteur impair et de nombreux modes sportifs. Plus précisément, 120 modes d’entraînement différents parmi lesquels vous pourrez choisir et plus de 100 nouvelles sphères pour personnaliser votre bracelet chaque jour seront deux des armes avec lesquelles ce Mi Band 7 sera un succès en 2022.

Tout d’abord, nous avons un plus grand écran de type Amoled de 1,62″ (25 % plus grand que le Mi Band 6) et une haute résolution. Sa luminosité à l’extérieur est exceptionnelle. Et enfin, nous avons la fonction toujours allumée de son écran, avec laquelle nous allons avoir l’heure et la date visibles à tout moment sans avoir à allumer complètement l’écran. La batterie de ce smartband dure environ 15 jours et son temps de charge est proche de 2 heures. Si votre autonomie d’utilisation est basique, il pourrait tirer jusqu’à 1 mois tranquillement.Pour charger, un adaptateur magnétique est utilisé.

Les capteurs ne pouvaient pas manquer dans l’un des meilleurs smartbands du marché. Nous pourrons connaître instantanément notre fréquence cardiaque, les pas que nous faisons, la saturation en oxygène dans le sang, les calories brûlées et, si vous êtes une femme, nous pourrons suivre vos menstruations tous les mois. De plus, nous avons un capteur de lumière ambiante qui adaptera la luminosité de l’écran à tout moment, un accéléromètre et un gyroscope 3 axes.

C’est un bracelet très résistant, jusqu’à 50 mètres de profondeur on peut l’immerger. En raison de son faible poids (13,5 grammes sans sangle), les chutes et les chocs ne l’endommageront pas du tout. Nous avons une connectivité Bluetooth 5.2 basse consommation qui aide beaucoup à faire disparaître l’autonomie. Un superbe bracelet qui deviendra sans aucun doute le best-seller de l’année ou qui fera exploser les ventes de la sixième version.

