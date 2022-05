Et ceci, les amis, est le nouveau Motorola RAZR pliable en vidéo

Motorola est beaucoup plus proche de Samsung et de son Galaxy Z Flip3, mais fait évoluer la charnière pour éliminer les plis et garde son écran externe plus grand et plus utile… Ce RAZR 2022 a l’air bien !

Lenovo et Motorola réchauffent l’atmosphère de leurs nouveaux mobiles depuis un certain temps, même si sans aucun doute parmi ces 19 appareils qu’ils nous ont promis pour ce cours 2022, les plus intéressants sont ce Frontier avec un appareil photo de 200 mégapixels que nous allons rendez-vous en juillet, et ce Maven déjà converti en RAZR 2022 avec un design rafraîchi.

En effet, ce n’est pas la première fois qu’on voit le nouveau Motorola RAZR pliable, mais c’est la première fois qu’on le voit en mouvement dans une courte vidéo postée sur Twitter par le fuyant populaire Evan Blassdans lequel ces petits grands changements que les sources anticipaient en provenance de Chine sont en effet remarqués.

Le nouveau RAZR est, en fait, plus raffiné dans ses finitions, sans ce cadre inférieur prononcé sur l’écran et avec toutes ses dimensions plus serrées, laissant désormais de la place pour deux caméras dans le module principal et se rapprochant du concept Samsung avec le Galaxy Z Flip3.

Non seulement cela, et c’est que la caméra interne va maintenant dans un trou dans l’écran en faisant une bien meilleure utilisation de l’espace, et en oubliant enfin les horribles encoches qui heureusement se sont déjà démodées sauf pour Apple.

Sans aucun doute, le nouveau RAZR de 2022 que Motorola nous prépare a fière allure, avec un design beaucoup plus raffiné qui viendra compléter un matériel performant au niveau des meilleurs.

Nous avons déjà les premières images, et ce sera le nouveau RAZR 2022 pliable de Motorola

De plus, on peut voir que la charnière s’est améliorée et que le pli n’est pas si évident, même si en parler est peut-être trop présomptueux et hâtif, car les évaluations devront être faites avec plus d’informations qu’une vidéo de quelques secondes seulement.

En tout cas, c’est la grande amélioration que nous attendons tous des pliables en 2022, surtout après avoir vu qu’OPPO a déjà montré la voie avec un Find N révolutionnaire qui n’a malheureusement pas quitté la Chine.

L’écran externe du RAZR, oui, sera plus grand que dans le mode pliable de Samsung, et donc aussi plus utile, étant mieux placé dans une position centrée maintenant pratiquement caché derrière la vitre avant. Et enfin commentez que le lecteur d’empreintes digitales oui, il ira aussi sur le côté.

En ce qui concerne les spécifications, ce que nous savions déjà, c’est que Motorola veut un haut de gamme sans couture pliable sous le capot, à commencer par un chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, le meilleur de sa catégorie, accompagné de entre 6 et 12 Go de RAM et entre 128 et 512 Go de stockage interne, que nous ne pourrons pas étendre.

Son panneau devrait être AMOLED avec 6,7 pouces et une résolution FHD +, ajoutant le taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz, le tout avec un multimédia avancé qui offrira un son Hi-Res et des caméras de 50 et 13 mégapixels le module principal -OmniVision OV50A 50 MP avec Ouverture f/1.8 et combinaison macro/ultra grand angle de 13 MP, plus un autre capteur interne OmniVision de 32 mégapixels.

Nous verrons si Motorola a effectivement réussi à éliminer ou à limiter l’apparition du pli, même si le plus important sera sûrement le prix pour autant de puissance dans un format pliable et la capacité en milliampères-heure que le constructeur parvient à mettre dans son piles.

Il aura évidemment une connectivité 5G SA/NSA, en plus de NFC et UltraWideBand avec le reste des protocoles habituels, et malheureusement ce qui n’a pas transpiré pour l’instant est la capacité de sa batterie, une caractéristique clé dans un smartphone de cette taille et format.

Nous ne savons pas non plus s’il s’appellera Motorola RAZR 2022, Moto RAZR 3 ou comment diable la firme nord-américaine voudra nous le présenter, même si nous savons qu’il devrait être prêt à être présenté cet été et commencer son périple au troisième trimestre 2022… Il ne reste plus grand-chose, si confirmé !

Plus de détails sur le Motorola qui verra le jour cette année : il y a au moins 19 téléphones en route

Sujets connexes : Motorola