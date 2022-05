Peu de gens le savent, mais Google Maps vous permet de gravir le plus haut bâtiment du monde pour admirer la vue

Google fête les 15 ans de Street View, son outil sensationnel qui nous a permis de visiter presque n’importe où sans quitter le canapé… 15 ans ont passé et cela semble encore hier !

C’était en 2007 lorsque Google a surpris le monde en présentant les premières images de son spectaculaire service Street View, à l’époque avec seulement 5 villes américaines documentées dans le cadre du projet. 15 ans ont passé -oui, 15 ans !- et depuis San Francisco, New York, Las Vegas, Miami et Denver nous avons pu visiter pratiquement le monde entier sans quitter notre salon grâce à la « poupée » jaune de Maps , il est donc bon de laisser Mountain View célébrer également ses victoires.

Et c’est que Street View n’est pas et ne sera pas l’un de ces services Google qui se retrouvent dans le tiroir après quelques mois, car sa puissance et ses possibilités sont encore plus grandes que ce que nous avons vu à ce jour, avec plus de 220 000 millions d’images et plus de 16 millions de kilomètres cartographiés avec ses voitures colorées et ses caméras à 360 degrés.

Google indique sur son blog The Keyword qu’ils ont parcouru le monde plus de 400 fois pour capturer des images non seulement des rues et des chemins de nos villes et villages, mais aussi de repères historiques ou culturels tels que la cartographie de la Station spatiale internationale ou de la profondeurs de l’océan Pacifique, alors pour célébrer le 15e anniversaire de Street View, ils nous rappellent que grâce à cette application, nous pouvons escalader le plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa à Dubaï avec 828 mètres de haut, visiter l’emblématique Tour Eiffel ou les merveilles du monde comme le Taj Mahal.

De plus, Google a sélectionné 15 collections impressionnantes de Street View qui incluent les endroits les plus incroyables de la planète, une pour chaque année de vie du service, afin qu’ils nous encouragent à explorer le monde avec des « excursions » Street View :

Depuis les bureaux de Googleplex, ils sont également fiers de l’énorme travail accompli avec un outil qui permet aux personnes qui ne peuvent pas voyager en raison d’un handicap ou d’un manque de ressources de visiter n’importe quelle partie du monde, capturant pour elles « les merveilles, l’histoire et les extravagances » de le monde.

Ils tenaient également à remercier la collaboration de tous les utilisateurs de Google Maps qui ont capturé et partagé leurs propres images à 360 degrés dans Street View, contribuant ainsi à faciliter l’exploration ou la documentation du monde, pour lesquels, rappellent-ils, ils ont lancé Street View Studio comme une plateforme complète qui offre tous les outils pour publier facilement des séquences d’images 360.

Ce sont les endroits les plus uniques choisis par Google, que vous pouvez visiter dans Street View

D’un volcan actif en Nouvelle-Zélande aux mines de sel de Wieliczka en Pologne, en passant par la mythique Pétra en Jordanie, une séance de plongée aux Galapagos ou les vues de la Station Spatiale Internationale elle-même, nous vous laissons ici avec les 13 plus uniques que Google a choisi de fêter ces 15 ans de Street View… Les avez-vous déjà tous visités, au moins virtuellement ?

Burj Khalifa, aux Emirats Arabes Unis.

Tour Eiffel, en France.

Taj Mahal, en Inde.

Les Pyramides de Méroé, au Soudan.

Le Duomo de Milan, en Italie.

Les Invalides de Paris, en France.

Cratère Marum sur le volcan Ambrym en Nouvelle-Zélande.

Monemvasia, en Grèce.

Mines de sel de Wieliczka, Pologne.

Mont Mihara, au Japon.

Pétra, en Jordanie.

La Station spatiale internationale, gracieuseté de la NASA.

Plongée aux îles Galapagos, en Equateur.

Le cheval qui mange une banane, au Canada (les blagues sur Google ne manquent jamais).

Les ferries de Sydney en Australie (seront cartographiés et téléchargés très bientôt).

