Votre mobile avec Android 13 fonctionnera plus vite… grâce à Huawei

Les téléphones mobiles lancés avec Android 13 utiliseront le système de fichiers EROFS développé par Huawei, pour offrir une gestion du stockage plus rapide et plus efficace.

Autant Huawei a de plus en plus de mal à rester un acteur majeur dans la ligue mondiale de la téléphonie mobile, d’une manière ou d’une autre, la société chinoise continue d’influencer, et grandement, les avancées réalisées dans l’industrie.

L’exemple récent est sur Android 13, la version la plus récente du système d’exploitation de Google. Et c’est que, comme l’explique le blog spécialisé dans le développement Android, Esper, l’un des changements les plus importants introduits dans Android 13 est le travail de Xiang Gao, un ingénieur Huawei.

C’est en 2019 que Huawei a introduit, avec EMUI 9.1, un nouveau système de fichiers sur ses appareils appelé EROFS –Enhanced Read-Only File System–. Ce système de fichiers, développé par Xiang Gao et son équipe, s’est démarqué pour offrir de grandes améliorations en termes de performances et d’efficacité, tout en réalisant de précieuses économies d’espace de stockage. Huawei a commencé à mettre en œuvre à partir d’EMUI 9.0.1, atteignant environ 10 millions d’appareils dans le monde et devenant l’un des caractéristiques distinctives d’EMUI 9.1. C’est ainsi que Xiang Gao lui-même l’a défini lors d’une présentation à la conférence technique annuelle USENIX 2019 :

Les résultats de l’évaluation montrent qu’EROFS surpasse les systèmes de fichiers en lecture seule compressés multi-microtest existants et réduit le temps de démarrage des applications réelles jusqu’à 22,9 %, tout en réduisant de près de moitié l’utilisation du stockage.

Plus tard, avec l’arrivée de la version 5.4 du noyau Linux fin 2019, la prise en charge officielle du système de fichiers EROFS a été introduite. Ainsi, plusieurs années plus tard, des entreprises telles que OPPO et Xiaomi ont commencé à l’utiliser dans leurs appareils.

Puis 2022 arrive, et avec la nouvelle année, une nouvelle version d’Android. Comme on le sait, Google prévoit de rendre obligatoire l’inclusion du noyau Android12-5.4 basé sur le noyau Linux 5.4 dans tous les appareils lancés sur le marché avec Android 13. Par conséquent, ils offriront une compatibilité avec le système de fichiers EROFS. par défaut.

Mais Google va plus loin : l’intention finale de l’entreprise est de finir par remplacer le système de fichiers Ext4 actuel par EROFS dans les partitions en lecture seule des appareils Android, dans le but d’obtenir de meilleures vitesses d’écriture et une plus grande économie d’espace. Cela a été précisé à plusieurs reprises dans les revues de code Android.

Il semble donc clair que d’ici peu, les nouveaux appareils Android lancés sur le marché bénéficieront des avancées en matière de gestion de fichiers réalisées par Huawei il y a près de quatre ans. Et que la relation entre Huawei et Google n’est plus ce qu’elle était à son époque, lorsque la société chinoise était sur le point de devenir la plus importante entreprise d’appareils Android au monde.

