Xiaomi et OPPO chutent en Europe au détriment de realme, qui croît de près de 200% en un an

Malgré une baisse de 10% des ventes de smartphones en Europe au cours du premier trimestre de l’année, les analystes et les initiés du secteur sont optimistes pour les périodes à venir. Au moins, cela est indiqué dans le dernier rapport de marché préparé par Canalys, où ils attribuent une partie de la baisse à la baisse significative des ventes sur des marchés tels que la Russie et l’Ukraine.

Quant aux marques qui se vendent le plus, là encore sans surprise, avec Samsung en tête du top 5, suivi par Apple et Xiaomi.

La chose la plus frappante dans le rapport est en quatrième position, puisque la firme chinoise realme a pu surpasser sa société sœur, OPPO, atteignant une part de marché de 5 % avec 2,1 millions d’unités vendues en Europe.

Samsung est en tête du classement des marques les plus vendues en Europe, et realme est à nouveau la plus dynamique

Les données de Canalys montrent clairement que la baisse des ventes de smartphones en Ukraine et en Russie, de 51 % et 31 % respectivement, a eu un impact négatif sur la croissance du marché tout au long des trois premiers mois de l’année. Si on ajoute à cela une inflation record et un manque de confiance des consommateurs, on obtient une baisse de 10 % des ventes par rapport à la même période l’an dernier. Les unités expédiées s’élèvent à 41,7 millions.

Des cinq marques leaders, Samsung est celle qui se consolide en première position malgré le fait que sa croissance ait été négative. Au cours du premier trimestre de l’année, il détenait une part de marché de 35%, expédiant 14,6 millions d’unités.

Pour sa part, Apple a réalisé une croissance de 1 % au cours du premier trimestre 2022 en Europe, expédiant 8,9 millions d’unités d’iPhone et atteignant une part de 21 %.

Xiaomi semble être la firme la plus touchée tout au long du premier trimestre de cette année, puisque ses ventes ont chuté de 22 % par rapport à la même période de l’année précédente. Malgré cela, il conserve une part de 20% avec 8,2 millions d’unités expédiées au premier trimestre.

De son côté, realme continue de croître à un rythme effréné, réalisant une augmentation de 177% des ventes de smartphones en passant de 800 000 unités vendues à 2,1 millions. Ainsi, il obtient une part de 5% et dépasse sa société sœur, OPPO, qui tombe à la cinquième position.

Ventes de smartphones en Europe, part de marché et croissance annuelle T1 2022 (Source : Canalys) Fabricant T1 2022

Unités envoyées T1 2022

Part de marché T1 2021

Unités envoyées T1 2021

Part de marché Croissance annuelle Samsung 14.6 35% 16.1 35% -9% Manzana 8.9 vingt-et-un% 8.8 19% une% Xiaomi 8.2 vingt% 10.5 23% -22% vraiment 2.1 5% 0,8 deux% 177% Oppo 1.8 4% 2.0 4% -12% Autres 6.1 quinze% 8.3 18% -27% Total 41,7 100% 46.4 100% -dix%

Rubriques connexes : Mobiles