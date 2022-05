Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro: ce sont les nouveaux écouteurs antibruit bon marché de Xiaomi

Xiaomi lance sur le marché ses nouveaux écouteurs antibruit bon marché : il s’agit des nouveaux Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro.

Xiaomi vient d’organiser un événement en ligne en Chine au cours duquel il a présenté, outre les deux nouveaux terminaux de la famille Redmi Note 11, les Redmi Note 11T et Redmi Note 11T Pro et la septième génération de son bracelet de sport, le Xiaomi Mi Band 7, le renouvellement de ses écouteurs True Wireless les plus populaires.

Nous parlons des Redmi Buds 4 et des Redmi Buds 4 Pro, les nouveaux écouteurs bon marché avec suppression active du bruit de Xiaomi.

Xiaomi Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro : toutes les infos

Xiaomi Buds 4 et Xiaomi Buds 4 Pro spécifications Xiaomi Buds 4 Xiaomi Buds 4 Pro l’audio Pilotes de 10 mm

ANC jusqu’à 35dB Haut-parleur 10 mm + tweeter 6 mm

ANC jusqu’à 43dB

Mode de faible latence de 59 ms

Son à 360º connectivité Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3 Chargement de cas USB Type-C USB Type-C Autonomie Casque : 6 heures sans ANC activé

Boîtier de charge : jusqu’à 30 heures de lecture Casque : 9 heures sans ANC activé

Boîtier de charge : jusqu’à 36 heures de lecture Compatibilité iOS et Androïd iOS et Androïd Autres Portée Bluetooth de 10 mètres, certifié IP54, commandes tactiles sur les écouteurs, compatible Xiao AI Portée Bluetooth de 10 mètres, certifié IP54, commandes tactiles sur les écouteurs, compatible Xiao AI prix de départ 32 euros pour changer 56 euros pour changer

Xiaomi a renouvelé le design des écouteurs et du boîtier de charge des Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro avec une esthétique qui nous rappelle les Airpods Pro d’Apple. Ainsi, chaque écouteur a un corps arrondi avec un coussinet en silicone et une canne où sont logés ses microphones et son capteur tactile pour contrôler la lecture de la musique d’un simple toucher. De son côté, le boîtier de charge abandonne le design rectangulaire des Redmi Buds 3 Pro et opte pour une esthétique plus arrondie, en gardant, oui, la LED qui indique l’état de charge du boîtier au centre de celui-ci.

Les deux modèles d’écouteurs ont une suppression active du bruit, les Redmi Buds 4 restant aux 35 dB que les Redmi Buds 3 Pro avaient déjà et augmentant dans les Redmi Buds 4 Pro jusqu’à 43 dB. De plus, les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi disposent également d’un système intelligent de réduction du bruit du vent et d’un système de réduction du bruit à large bande de 3000 Hz, deux caractéristiques que l’on retrouve habituellement dans les écouteurs TWS haut de gamme.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités des nouveaux écouteurs sans fil bon marché de Redmi, nous devons souligner que le modèle Pro est équipé d’un pilote de 10 millimètres et d’un tweeter de 6 millimètres qui nous offrent une excellente qualité sonore et un mode à faible latence. de seulement 59 ms et avec Bluetooth 5.3 pour se connecter à notre smartphone ou tablette. De plus, les deux modèles sont certifiés IP54 pour la résistance aux éclaboussures.

Au niveau de l’autonomie, les Xiaomi Redmi Buds 4 promettent une autonomie de 6 heures sans annulation de bruit activée, un chiffre qui passe à 30 heures en utilisant son boîtier de charge, tandis que les Redmi Buds Pro nous offrent jusqu’à 9 heures d’autonomie sans la ANC activé et jusqu’à 36 heures en utilisant son boîtier de charge.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro : disponibilité et prix

Les Xiaomi Redmi Buds 4 et Redmi Buds 4 Pro sont désormais disponibles à l’achat en Chine, en deux couleurs : noir et blanc, bien que l’on ne sache pas encore quand ils arriveront dans d’autres régions du monde.

Les prix officiels des Redmi Buds 4 et des Redmi Buds 4 Pro sont les suivants :

Redmi Buds 4 : 229 yuans, environ 32 euros à changer

Redmi Buds 4 Pro : 399 yuans, environ 56 euros à changer

