Xiaomi Mi Band 7 vs Xiaomi Mi Band 6 : toutes les différences, ça vaut le coup ?

Xiaomi Mi Band 4C ,Trackers d'activité, Montre Connectée,Moniteur d'activité, Moniteur de fréquence Cardiaque, Moniteur Smartwatch avec écran Couleur AMOLED 1,08" Screen Smartwatch pour iOS Android

Écran couleur : Xiaomi band 4C grand écran couleur de 1,08" (1,08 pouces), écran clair plus vivant. Avec l'écran couleur FTF, la couleur est vive, vous pouvez régler la luminosité et voir plus d'informations et de données en plein vue. Soulevez le poignet pour éclairer l'écran et touchez la paume de votre main pour appuyer l'écran. Résistance à l'eau de 5 ATM. Classification : Xiaomi Mi Band 4C peut fonctionner bien à 50 m sous l'eau, ce qui répond à toutes vos routines quotidiennes, peut être utilisé dans les douches, piscines et bancs de sable, mais pas pour les saunas et la plongée. 24 heures HR Surveillance et suivi du sommeil : protégez votre santé à tout moment, vous avertit lorsque votre HR est trop élevé. Enregistre avec précision les données de sommeil chaque nuit, le sommeil profond et les données de sommeil léger pour vous aider à ajuster vos habitudes de sommeil. Plusieurs modes sportifs : orientation professionnelle et enregistrement précis. Prend en charge 5 modes de sports professionnels : course en plein air, activités gratuites, cyclisme, course en intérieur, marche, enregistrement précis, visibilité en temps réel des données sportives telles que la fréquence cardiaque et la vitesse. 14 jours de batterie longue durée : l'appareil est entièrement chargé (130 mAh), 30 minutes de détection automatique de la fréquence cardiaque sont activés, le levage du poignet et l'écran lumineux sont activés, et d'autres sont des réglages prédéfinis en usine. Recevez et affichez 100 notifications par jour, 2 réveils par jour, vibre pendant 5 secondes, démarrez l'application tous les jours pour synchroniser les données.