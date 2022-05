Redmi Buds 4 Pro: ce sont les nouveaux écouteurs bon marché de Xiaomi avec suppression active du bruit

Xiaomi lance sur le marché ses nouveaux écouteurs antibruit pas chers : il s’agit des nouveaux Redmi Buds 4 Pro.

Xiaomi vient d’organiser un événement en ligne en Chine au cours duquel il a présenté, outre les deux nouveaux terminaux de la famille Redmi Note 11, les Redmi Note 11T et Redmi Note 11T Pro et la septième génération de son bracelet de sport, le Xiaomi Mi Band 7, le renouvellement de ses écouteurs True Wireless les plus populaires.

Nous parlons du Redmi Buds 4 Pro, le nouveau casque bon marché avec suppression active du bruit de Xiaomi.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro : toutes les infos

Xiaomi a renouvelé le design des écouteurs et du boîtier de charge du Redmi Buds 4 Pro par rapport à celui de ses prédécesseurs, le Redmi Buds 3 Pro, avec une esthétique qui nous rappelle les Airpods Pro d’Apple. Ainsi, chaque écouteur a un corps arrondi avec un coussinet en silicone et une canne où sont logés ses microphones et son capteur tactile pour contrôler la lecture de la musique d’un simple toucher. De son côté, le boîtier de charge abandonne le design rectangulaire des Redmi Buds 3 Pro et opte pour une esthétique plus arrondie, en gardant, oui, la LED qui indique l’état de charge du boîtier au centre de celui-ci.

L’une des grandes améliorations du Redmi Buds 4 Pro par rapport à ses prédécesseurs se trouve dans la suppression active du bruit, puisqu’elle passe de 35 dB de la génération précédente à 43 dB de la version actuelle. De plus, les nouveaux écouteurs sans fil de Xiaomi disposent également d’un système intelligent de réduction du bruit du vent et d’un système de réduction du bruit à large bande de 3000 Hz, deux caractéristiques que l’on retrouve habituellement dans les écouteurs TWS haut de gamme.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités des Redmi Buds 4 Pro, nous devons souligner qu’ils sont équipés d’un pilote de 10 millimètres et d’un tweeter de 6 millimètres qui nous offrent une excellente qualité sonore et qu’ils ont une latence de seulement 59 ms , avec Bluetooth 5.3 pour se connecter à notre smartphone ou tablette et avec protection d’étanchéité IP54.

Au niveau de l’autonomie, les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro promettent une autonomie de 9 heures sans suppression de bruit activée, un chiffre qui passe à 36 heures en utilisant son boîtier de charge.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro : disponibilité et prix

Les Xiaomi Redmi Buds 4 Pro seront mis en vente en Chine, en deux couleurs : noir et blanc, le 31 mai pour un prix de lancement de 369 yuans, soit environ 52 euros en échange. Une fois cette offre de lancement terminée, le nouveau casque antibruit Redmi pas cher coûtera 399 yuans, soit environ 56 euros à changer.

