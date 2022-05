Les OPPO Reno8, Reno8 Pro et Reno8 Pro+ sont officiels : c’est le nouveau milieu de gamme premium de la firme chinoise

La famille OPPO Reno est mise à jour avec trois nouveaux modèles : il s’agit des Reno8, Reno8 Pro et Reno8 Pro+.

Alors que même pas 6 mois se sont écoulés depuis le lancement des OPPO Reno7 et Reno7 Pro, la marque chinoise vient de présenter la nouvelle génération de la série Reno à la société.

Cette nouvelle famille de terminaux OPPO est composée de trois modèles : le Reno8, le Reno8 Pro et le Reno8 Pro, qui partagent certaines caractéristiques telles que le design, l’appareil photo principal, l’appareil photo selfie ou la batterie, bien que chacun d’eux soit dirigé vers un type spécifique d’utilisateur.

Ces trois appareils viennent d’être officiellement présentés en Chine où ils sont déjà disponibles à l’achat et tout comme leurs prédécesseurs, les nouveaux smartphones milieu de gamme premium d’OPPO devraient atteindre plus de régions, dont l’Espagne, au cours des prochains mois.

OPPO Reno8, Reno8 Pro et Reno8 Pro+ : toutes les informations

OPPO Reno8 contre OPPO Reno8 Pro contre. OPPO Reno8 Pro+ spécifications OPPO Reno8 OPPO Reno8 Pro OPPO Reno8 Pro+ Dimensions 160 x 73,4 x 7,67 mm 161 × 74,2 × 7,57 mm 161 × 74,2 × 7,34 mm Masse 179g 188g 183g Filtrer AMOLED de 6,43 pouces

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz AMOLED de 6,62 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz AMOLED de 6,7 pouces

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz Résolution Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels) Full HD+ (1 080 x 2 400 pixels) Full HD+ (1 080 x 2 412 pixels) Processeur MediaTek Dimension 1300 Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 MediaTek Dimension 8100-MAX RAM 8/12 Go 8/12 Go 8/12 Go Système opératif Android 12 avec ColorOS 12.1 Android 12 avec ColorOS 12.1 Android 12 avec ColorOS 12.1 Stockage 128/256 Go 128/256 Go 256 Go appareils photo Arrière:

– 50MP, f/1.8

-Monochrome 2MP, f/2.4

-Macro 2MP, f/2.4

Frontale :

– Sony IMX709 32MP, f/2.4 Arrière:

– 50MPSony IMX766, f/1.8

– Ultra grand angle 8MP, f/2.2

-Macro 2MP, f/2.4

NPU MariSilicon X

Frontale :

– Sony IMX709 32MP, f/2.4 Arrière:

– 50MPSony IMX766, f/1.8

– Ultra grand angle 8MP, f/2.2

-Macro 2MP, f/2.4

NPU MariSilicon X

Frontale :

– Sony IMX709 32MP, f/2.4 Batterie 4 500 mAh

Charge rapide SuperVOOC 80W 4 500 mAh

Charge rapide SuperVOOC 80W 4 500 mAh

Charge rapide SuperVOOC 80W connectivité 5G

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS, AGPS, Glonass, GALILEO, QZSS

NFC

USB-C 5G

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Double GPS, AGPS, Glonass, GALILEO, QZSS

NFC

USB-C 5G

Dual SIM

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

Double GPS, AGPS, Glonass, GALILEO, QZSS

NFC

USB-C Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran Lecteur d’empreintes digitales à l’écran Lecteur d’empreintes digitales à l’écran prix de départ A partir de 350 euros pour changer A partir de 420 euros pour changer A partir de 517 euros pour changer

Les trois modèles de la nouvelle famille Reno8 se distinguent par des dimensions assez compactes, avec une épaisseur maximale de 7,6 millimètres et pesant moins de 180 grammes, sauf dans le cas du Reno8 Pro, qui est proche de 190 grammes et pour avoir un assez design carré avec un avant presque sans cadre avec un trou dans l’écran situé dans le coin supérieur gauche et un arrière avec un grand module de caméra complètement intégré au châssis.

Au niveau matériel, les trois terminaux ont un écran AMOLED avec une résolution Full HD +, bien que sa taille et son taux de rafraîchissement varient, puisque le modèle de base a un panneau de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, le Reno8 Pro est équipé d’un écran de 6,62 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et enfin, le Reno8 Pro+ dispose d’une dalle de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz.

La principale caractéristique qui différencie ces trois appareils est leur processeur, puisque l’OPPO Reno8 est équipé d’un chipset MediaTek Dimensity 1300, l’OPPO Reno8 Pro parie sur le nouveau processeur milieu de gamme premium de Qualcomm, le Snapdragon 7 Gen 1 et les fonctionnalités OPPO Reno8 Pro+ le puissant nouveau MediaTek Dimesity 8100 Max. En ce sens, nous devons souligner que l’OPPO Reno8 Pro et le Reno8 Pro + sont également équipés d’un coprocesseur pour améliorer les résultats photographiques, un MariSilicon X que nous pouvions déjà voir dans l’OPPO Find X5 Pro et qui combine un NPU (Processing Unit Neural) et un ISP (Image Signal Processor).

Ces processeurs sont accompagnés de deux versions de mémoire RAM de 8 et 12 Go de type LPDDR4X dans le cas des Reno8 et Reno8 Pro et de type LPDDR5X dans le cas du Reno8 Pro+ et de deux variantes de stockage interne de 128 et 256 Go de type UFS 3.1 et UFS 2.22 dans les Reno8 et Reno8 Pro respectivement et d’une seule variante de 256 Go de type UFS 3.1 dans le Reno8 Pro+.

Dans la section photographique, les trois terminaux ont un triple module de caméra arrière où le protagoniste est le même, le capteur Sony IMX766 qui a une résolution de 50 mégapixels et une ouverture focale f / 1.8. Ainsi, les différences se retrouvent dans les caméras secondaires, puisque l’OPPO Reno8 est équipé d’un capteur monochrome de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2 et d’un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2.4, tandis que le Reno8 Pro comme le Reno8 Pro+ dispose d’un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2,2 et d’un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture focale f/2,4.

Les nouveaux smartphones de la nouvelle série Reno8 partagent également la caméra frontale, puisque tous les trois sont équipés du capteur Sony IMX709 de résolution 32 mégapixels qui a une ouverture focale f/2.4.

Les nouveaux Reno8 ne manquent pas non plus de connectivité, puisque tous les trois ont 5G, Dual SIM, Wifi 6, GPS, NFC et USB-C. Les principales différences dans cette section sont que, bien que le Reno8 et le Reno8 Pro + aient Bluetooth 5.3, le Reno8 Pro reste avec Bluetooth 5.2 et que le Reno8 Pro et le Reno8 Pro + aient un double GPS, une fonctionnalité qui manque au Reno8.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités OPPO Reno8, nous devons souligner que les trois terminaux ont une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 80 W et Android 12 fonctionnant sous ColorOS 12.1 comme système d’exploitation.

OPPO Reno8, Reno8 Pro et Reno8 Pro+ : disponibilité et prix

Tous les téléphones OPPO qui seront mis à jour vers Android 12 en mai

Les OPPO Reno8, Reno8 Pro et Reno8 Pro+ sont désormais disponibles à l’achat en Chine dans leurs différentes variantes aux prix officiels suivants :

OPPO Reno8 8/128 Go : 2 499 yuans, environ 350 euros à changer

OPPO Reno8 8/256 Go : 2 699 yuans, environ 377 euros à changer

OPPO Reno8 12/256 Go : 2 999 yuans, environ 420 euros à changer

OPPO Reno8 Pro 8/128 Go : 2 999 yuans, environ 420 euros à changer

OPPO Reno8 Pro 8/256 Go : 3 199 yuans, environ 447 euros à changer

OPPO Reno8 Pro 12/256 Go : 3 499 yuans, environ 490 euros à changer

OPPO Reno8 Pro + 8/256 Go : 3 699 yuans, environ 517 euros à changer

OPPO Reno8 Pro + 12/256 Go : 3 999 yuans, environ 560 euros à changer

Sujets liés : Oppo