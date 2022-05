Les Google Pixels sont déjà en concurrence : leur part de marché a augmenté de 380 % en un an seulement

Grandir à partir de (presque) rien est très simple, donc en 2022, le Google Pixel 7 récemment présenté devra approuver ces données positives.

Le marché de la téléphonie mobile aux États-Unis semble courir à contre-courant, car dans un scénario mondial de contraction massive des livraisons mobiles, au pays des stars and stripes, elles ont de nouveau enregistré un nouveau maximum historique au premier trimestre 2022.

Les collègues de xda-developers l’ont analysé à la suite des données publiées par les experts du cabinet de conseil Canalys, qui ont déclaré qu’au milieu d’une inflation importante et avec des problèmes évidents dans les chaînes d’approvisionnement, 4% de plus que les téléphones par rapport à la même période en 2021.

C’est quelque chose de remarquable, certes, car très peu de pays ont réussi à maintenir les chiffres de l’industrie des smartphones au vert, en plus des particularités d’un marché nord-américain où Apple domine, une marque qui ne vend également que des mobiles performants et des prix élevés .

Globalement, il semblait que les grands bénéficiaires de la baisse des ventes étaient Samsung et Apple lui-même, bien qu’aux États-Unis, les chiffres soient quelque peu différents, avec Apple, Lenovo et Google en fête, Samsung restant et tous les autres dans un négatif très accentué que nous maintenant analyser.

Le marché de la téléphonie mobile ne diminue pas aux États-Unis, bien que dans le pays nord-américain, les protagonistes changent avec la domination d’Apple, Lenovo en croissance à un rythme record grâce à Motorola et Google commence enfin à concurrencer ses téléphones Pixel.

Le nouveau Pixel 6a de Google arrivera le 21 juillet : 449 $ et 5 ans de mises à jour

En parlant de chiffres, on peut commencer par une Apple qui aux États-Unis est propriétaire et maîtresse du marché mobile, en forte croissance également à 19,9 millions d’unités d’iPhone livrées, ce qui lui donne une part de marché de 51% avec une année sur année croissance de 19 %. Incontestable…

La deuxième marche du podium revient une nouvelle fois à Samsung, même si les Sud-Coréens ne peuvent pas trop déboucher le champagne car ils n’ont progressé que de 1% de leurs ventes à 10,5 millions d’unités, perdant 1% du gâteau au niveau mondial pour signer une part de marché de 27% .

Il est intéressant de voir comment Lenovo continue de croître aux États-Unis grâce à Motorola, une marque locale, également aux chiffres très importants : elle croît de 56 % d’une année sur l’autre après avoir vendu 4 millions de téléphones mobiles, et elle mange déjà 10 % de la tarte américaine.

Le TCL chinois est quatrième mais chute fortement, pas moins de 21% pour conserver une part de marché de 4% vendant 1,4 million de mobiles. Tous les autres, à l’exception de Google, chutent ensemble d’un très important 64%, vendant ensemble 2,1 millions de mobiles et rassemblant 5% du marché, ce qui est très intéressant si l’on tient compte du fait qu’il s’agit d’entreprises classiques comme Sony ou extrêmement prospères comme Xiaomi.

Et pourquoi n’avons-nous pas encore parlé de Google ? Eh bien, parce que Google est celui qui se développe le plus aux États-Unis pour se hisser dans le « top 5 » pour la première fois depuis de nombreuses années, depuis le Nexus, vendant 1,2 million de smartphones Pixel pour enfin rivaliser dans l’industrie avec un 3% part de marché et une croissance énorme, de 380% pas moins.

Après un long moment, et après avoir vu une Google I/O 2022 avec sa Keynote principale quasiment monopolisée par le hardware, il semble que Mountain View ait enfin pris ses appareils plus au sérieux.

C’est vrai que grandir à partir de (presque) rien était assez simple, mais c’est la première fois que l’on voit Google s’impliquer à cent pour cent avec sa division hardware, monopolisant presque Google I/O et avec une gamme de smartphones qu’il veut déjà proposer des solutions pour tout le monde, de la coupe la plus premium au milieu de gamme, et qu’il est fabriqué en plus grandes séries pour permettre des lancements plus mondiaux.

Ils disent de Canalys que la clé de cette croissance aux États-Unis a été dans les offres attractives des principaux opérateurs du pays, ce qui a accentué le renouvellement des téléphones mobiles pour adopter la 5G et qui rendra sûrement les mois à venir difficiles. en haut. En tout cas, pour Apple, les chiffres font la fête à Cupertino après avoir redistribué les stocks pour répondre aux commandes sur son marché domestique, Samsung grandissant petit à petit, Lenovo devenant plus rapide et Google enfin en concurrence.

Il sera temps d’en reparler en fin d’année, car il faudra évaluer les mouvements après les iPhone 14, Pixel 7 et autres familles… !

Ce qui a été présenté à Google I/O 2022 : toutes les actualités

Rubriques connexes : Google Pixel