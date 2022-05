Le prochain lancement de Samsung ne sera pas un Galaxy, mais un exosquelette

Samsung prévoit de lancer son premier exosquelette GEMS Hip, un robot d’assistance « portable » qui facilitera la marche des personnes à mobilité réduite, en août.

Samsung nous faisait déjà les yeux doux avec ses avancées en matière de connectivité 6G, même si depuis Suwon, ils veulent continuer à faire parler les gens dans l’année où ils ont le plus brillé de toute leur histoire, programmant maintenant le lancement de ce qui sera leur prochain grand projet électronique présenté en 2020 à Las Vegas.

Il s’appelle GEMS Hip Assistive Robot et oui, c’est un de ces exosquelettes qui promet de révolutionner notre avenir en nous assistant dans nos tâches quotidiennes ou en nous transformant en « super-humains » avec plus de force, plus de vitesse ou un meilleur équilibre.

L’idée de Samsung, en fait, comme nous l’ont dit les confrères de SamMobile, c’est que ce GEMS Hip devienne notre robot d’assistance à la marche ou à la course, puisque la monstruosité mécanique sud-coréenne est capable de réduire le coût métabolique de la marche en 24 %, accélérant également notre vitesse de 14 %.

Ce serait donc un premier pas – jamais mieux dit – pour que ce type d’appareil devienne aussi la prothèse de la nouvelle ère, aidant les personnes à mobilité réduite à marcher, à transporter ou saisir des choses pour les personnes sans membres supérieurs ou encore à ouvrir le ventilateur d’emplois possibles aux personnes qui ont des problèmes de dos ou similaires.

Dans l’industrie de l’électronique et de la téléphonie mobile, Samsung brille plus que jamais

Comme nous l’avons mentionné, le nouvel exosquelette de Samsung a été présenté au CES 2020 et après avoir terminé son développement, il pointe vers le marché américain comme lanceur, car il semble que ce secteur de la robotique ait augmenté de 21% par an depuis 2016 et a un long chemin à parcourir aller encore comme une entreprise émergente.

A ce stade, rien d’étonnant, puisque nous connaissons déjà la société Suwon et son goût d’être partout, toujours à l’avant-garde, d’ouvrir des marchés et de proposer des solutions (parfois même à des problèmes que nous n’avions pas) au sein de cette industrie de l’électronique grand public.

Ce ne sera pas le cas, puisque ces exosquelettes sont certainement l’espoir de nombreuses personnes, nous sommes donc heureux de voir des progrès, notamment dans les implémentations axées sur la santé, comme le cas de ce Samsung GEMS Hip, qui attend actuellement l’approbation de la FDA américaine précisément en raison de la nécessité de l’enregistrer en tant que dispositif médical.

Samsung a déjà la certification ISO 1372 et attend maintenant l’approbation de la FDA pour lancer les ventes de son premier exosquelette, ce GEMS Hip qui pourrait déjà aider les personnes à mobilité réduite à marcher au cours du prochain mois d’août.

La nomenclature, au cas où vous vous poseriez la question, vient de l’acronyme de « Gait Enhancing & Motivating System », qui en espagnol est quelque chose comme « Motivation and Gait Improvement System », donc vous comprenez déjà où ils iront les coups de l’appareil orienté comme un outil pour les personnes à mobilité réduite ou avec un handicap moteur.

Malheureusement, peu de détails ont émergé sur les possibilités du GEMS Hip, au-delà du fait que Samsung a obtenu le certificat ISO 1372 pour l’appareil et qu’il a l’intention de le vendre, s’il reçoit l’autorisation de la FDA, à partir d’août prochain. Nous ne connaissons pas non plus son prix, mais des sources nous disent qu’environ 50 000 unités seront fabriquées dans le premier lot.

