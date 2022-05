Les 5 premiers téléphones qui arriveront avec le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

OPPO Find X3 Pro - Smartphone 5G Débloqué, 12 Go RAM + 256 Go, Ecran AMOLED 10 bits 120Hz 6,7”, Snapdragon 888, 2 Capteurs Sony 50 MP + Microscope, Charge Rapide 100% en 35 mins, 4500 mAh, Noir

【Double capteur photo principal 50 MP et lentille microscope x60】Profitez d'un monde haut en couleurs avec le Find X3 Pro doté de quatre appareils photos dont un ultra-grand angle, un grand angle, une microlentille et un téléobjectif. La caméra avec lentille microscopique permet de voir jusqu'à 60 fois plus près les éléments non visibles à l'œil nu pour une curiosité amplifiée. Photographiez, stockez en 10 bits et visionnez vos clichés authentiques lorsque vous le souhaitez 【100% de batterie en 35 minutes uniquement】Votre temps est précieux, le Find X3 Pro vous simplifie la vie. Le téléphone 5G et son système de charge rapide sécurisé contre la surchauffe assure 40% de chargement en 10 minutes seulement. Sa batterie de 4500 mAh résiste à une utilisation intensive pour une durée de vie prolongée. Comptez totalement sur ce modèle fiable qui ne vous laissera jamais tomber, même après des heures d'utilisation 【Expérience d'image de calibre professionnel avec affichage d'1 milliard de couleurs】Embellissez votre vie avec plus d'un milliard de couleurs grâce au smartphone OPPO capable de photographier des sujets et des scènes et d'enregistrer des vidéos totalement fidèles à la réalité. L'IA technique identifie la scène et ajuste automatiquement les tonalités de couleurs. Devenez metteur en scène avec le mode Cinéma qui transforme les films tournés en véritables réalisations professionnelles 【Immersion réactive avec l'écran 120 Hz adaptatif QHD+ et le processeur performant Qualcomm Snapdragon 888 】Bénéficiez du taux de rafraîchissement dynamique du smartphone 5G qui ravira les technophiles. Le Find X3 Pro optimise efficacement votre temps en vous offrant une réponse immédiate dès que votre doigt touche l'écran. La luminosité naturelle de grade-8192 détecte votre environnement et ajuste les réglages de votre téléphone pour une visualisation confortable 【Satisfaction 100% garantie】Le smartphone débloqué OPPO Find X3 Lite est garanti durant une période de 2 ans contre les défauts de fabrication et les vices de main-d’œuvre qui apparaîtraient lors d'une utilisation normale et conforme au manuel de l'utilisateur. N'hésitez pas à contacter notre service client pour toute question 【Composants inclus】Le smartphone OPPO Find X3 Pro est livré avec 1 adaptateur secteur SuperVOOC de 65 W, 1 paire d'écouteurs, 1 câble de charge USB type-C, 1 guide rapide, 1 carte de garantie, 1 guide de sécurité, 1 accessoire pour SIM, 1 coque de protection et 1 film de protection