AMOLED 90 Hz, appareil photo 108 MP et 5 000 mAh : ce Xiaomi sombre pour un temps limité

Le Xiaomi Redmi Note 11S tombe à 199,99 euros dans la boutique Xiaomi, mais il faut faire attention, l’offre ne dure que quelques heures.

Xiaomi veut mettre toute l’attention aujourd’hui sur le Redmi Note 11S, l’un des modèles les plus intéressants de la famille Redmi Note 11. Il s’agit d’un mobile milieu de gamme complet avec un écran AMOLED 90 Hz, un appareil photo 108 MP et une batterie 5 000 .mAh comme atout principal. Ce n’est qu’aujourd’hui que ce smartphone tombe à 199,99 euros dans la boutique Xiaomi.

La version du Xiaomi Redmi Note 11S qui est en vente est celle avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu’à 1 To. Cela a un prix de vente conseillé de 249,99 euros, vous économisez donc 50 euros si vous profitez de l’occasion. De plus, la boutique Xiaomi vous offre la livraison gratuite, un délai de retour de 15 jours et une garantie de 3 ans. Attention, car cela vous donne également 2 mois de YouTube Premium, vous pouvez donc profiter de la plateforme sans publicité.

Une autre bonne occasion d’acheter le Xiaomi Redmi Note 11S en solde est offerte par Amazon, qui baisse également le modèle 6 Go + 64 Go à 199,99 euros. Si nous examinons le prix de ce mobile pendant les trois mois qu’il a été sur Amazon, nous vérifions qu’il s’agit de son prix minimum historique. De plus, si vous avez Amazon Prime, vous recevrez le Redmi Note 11S chez vous le lendemain.

Achetez le Xiaomi Redmi Note 11S pour seulement 199,99 euros

Le Xiaomi Redmi Note 11S est un bon achat, tout d’abord, si vous aimez les téléphones qui ne sont ni trop gros ni trop lourds. Celui-ci a une épaisseur de 8 millimètres et un poids de 179 grammes, il promet donc une utilisation confortable pendant des heures. Tant dans la boutique Xiaomi que sur Amazon, vous pouvez choisir entre le modèle gris graphite ou le modèle bleu coucher de soleil, qui descendent tous les deux à 199,99 euros.

Un autre composant qui se distingue par sa qualité est l’écran AMOLED de 6,43 pouces, avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Avec ces fonctionnalités, vous pouvez profiter d’images avec un bon contraste, une netteté et une fluidité. Il se trouve sur le côté droit où se trouve le lecteur d’empreintes digitales, à droite sur le bouton marche/arrêt.

Prenez le Xiaomi Redmi Note 11S pour seulement 199,99 euros et choisissez entre le modèle gris et le modèle bleu.

Le processeur qui donne vie à ce Redmi Note 11S est le MediaTek Helio G96, une puce « gaming » qui a beaucoup de puissance pour les tâches de base, et aussi pour les plus exigeantes, comme les jeux. On se souvient qu’il s’agit de la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage, avec la possibilité d’étendre ce dernier jusqu’à 1 To avec une carte microSD. Son système d’exploitation est MIUI 13 basé sur Android 11, avec une prochaine mise à jour vers Android 12.

Un autre des joyaux de ce terminal est son appareil photo principal de 108 MP, un vrai luxe si l’on se rappelle que son prix actuel est de 200 euros. En plus d’utiliser cet objectif pour prendre de bonnes photos, vous pouvez également utiliser un ultra grand angle de 8 MP, un capteur macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. En revanche, pour les selfies, il y a une caméra frontale de 13 MP.

La journée d’autonomie est assurée grâce à une grosse batterie de 5 000 mAh. Si vous lui donnez une utilisation légère, cette autonomie pourrait être encore plus grande. Dans la boîte se trouve le chargeur 33W, avec lequel vous pouvez recharger complètement le Xiaomi Redmi Note 11S en environ une heure.

Il y a d’autres détails qui font de ce mobile un bon achat pour l’avenir, comme son double haut-parleur stéréo, sa connectivité NFC, son port casque de 3,5 millimètres et son double emplacement SIM.

