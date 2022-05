Android 12 n’est pas installé sur même 10% des mobiles dans le monde

Les dernières données de distribution Android ne sont pas du tout encourageantes : Android 12 n’est même pas présent dans 1 mobile sur 10.

Google a une fois de plus mis à jour les données de distribution d’Android, la première fois qu’il l’a fait cette année. Grâce à cela, nous savons qu’au milieu de 2022, alors que sept mois se sont écoulés depuis le lancement officiel d’Android 12, la version la plus récente du système d’exploitation ne se trouve même pas sur 10 % des appareils Android dans le monde.

Pendant ce temps, Android 11 a réussi à devenir la version la plus utilisée un peu plus d’un an et demi après son arrivée.

Les données de distribution d’Android pour mai 2022 confirment la mauvaise réception d’Android 12

Historiquement, Google avait l’habitude de publier des données de distribution Android sur sa page de développeur. Cependant, comme les données ne servaient guère qu’à clarifier la mauvaise situation de la plate-forme en matière de fragmentation, l’entreprise a cessé de le faire sans avertissement.

Plus tard, il a décidé de proposer à nouveau ces informations, utiles aux développeurs, via Android Studio. Cependant, les données sont affichées de sorte que chaque version montre sa distribution sous forme de pourcentage cumulé, au lieu de sa part de marché comme auparavant.

Quoi qu’il en soit, quelques calculs simples permettent de savoir qu’aujourd’hui, Android 12 se retrouve sur 6,7% des appareils Android dans le monde, une part infime, à mi-chemin entre celle d’Android 7 Nougat et celle d’Android 8 Oreo.

Pendant ce temps, Android 11, l’avant-dernière version la plus récente du système d’exploitation, a réussi à atteindre le top 1 avec une part de 28,3 %, dépassant ainsi pour la première fois Android 10, qui est légèrement en dessous, avec 23,9 %.

Les autres anciennes versions du système d’exploitation ont subi une diminution de leur part de marché par rapport au dernier rapport de distribution.

Versions Android : de la première à la dernière version d’Android

Considérant qu’Android 13 approche à grands pas, il est inquiétant que la dernière version du système n’ait pas atteint une part plus élevée à ce stade de l’année. Avec un peu de chance, au cours des prochains mois, de plus en plus de téléphones continueront à se mettre à jour vers Android 12.

