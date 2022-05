Xiaomi a lancé un nouveau gadget que les cuisiniers vont adorer : une mijoteuse intelligente

Xiaomi présente sa nouvelle marmite Mijia Smart IH sur ses plateformes de financement participatif, une marmite intelligente et polyvalente qui offre plus qu’elle ne coûte.

Hier, nous avons vu le nouveau ventilateur Mijia Desktop Fan prêt à devenir le gadget indispensable de cet été, et pour clôturer la semaine, nous allons maintenant vous présenter l’autre « invention » que Xiaomi a sortie de sa manche, cette fois sous la forme de une marmite de cuisson multifonction et intelligente également au sein de la gamme Mijia, et dans son cas déjà disponible sur les plateformes de financement participatif du géant Haidian.

Il s’appelle Mijia Smart IH Cooking Pot et les collègues de GizmoChina nous l’ont présenté il y a quelques jours, en mettant clairement l’accent sur la maison numérique et en permettant des options de cuisson polyvalentes dans une seule casserole et dans un seul produit électronique.

Pas en vain, cette nouvelle marmite Xiaomi permet de cuisiner de manière extrêmement polyvalente, en pouvant effectuer différents types de friture, de cuisson ou d’ébullition à l’aide de son récipient d’une capacité de 4 litres avec fonction de chauffage uniforme par induction IH.

Non seulement cela, mais il étend également ses fonctions connectées et intelligentes pour se rapprocher d’un robot culinaire, offrant plus de 100 recettes de différentes célébrités téléchargeables sur Internet, étant 100% compatible avec les applications pour faciliter la manipulation.

Il dispose de commandes intelligentes même à distance via le smartphone, bien qu’à l’avant, nous trouverons un sélecteur de commande avec un petit écran OLED pour pouvoir régler manuellement le temps et la température de cuisson.

Non seulement cela, et Xiaomi se vante d’avoir eu une équipe de chefs professionnels pour le développement de cette marmite Mijia Smart IH, qui offre des courbes de chauffage personnalisables pour contrôler avec précision la température à chaque étape de la cuisson de ces recettes par défaut fournies avec l’appareil. .

L’idée de Xiaomi est que nous pouvons cuisiner n’importe quel type de plat avec un seul appareil, ou plutôt avec une seule casserole, qui dans ce cas est électronique et intelligente, disposant également d’un système de protection automatique qui réduira la température pour empêcher les aliments d’être trop cuit.

Enfin, commentez que la nouvelle marmite Mijia Smart IH propose des mises à jour via OTA, jusqu’à 7 modes de fonctionnement et 5 paramètres par défaut, avec un prix recommandé de 899 yuans, qui en échange sera plus ou moins d’environ 125 euros. Pendant la période de financement participatif en Chine, il peut être acheté pour seulement 699 yuans (98 euros).

