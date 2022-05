Le top du top : ces 3 mobiles sont de véritables bêtes à tout faire

Si vous recherchez ce qui se fait de mieux dans le monde des smartphones, cet article vous intéresse. Ce sont 3 appareils qui satisferont les plus exigeants.

Vous voulez le haut ? Vous recherchez le meilleur du meilleur et ne vous contentez pas de moins? Nous vous apportons une sélection avec 3 appareils qui règnent dans le monde des smartphones. Ils arrivent avec des designs haut de gamme, une puissance maximale et des fonctionnalités de pointe.

Samsung, Apple et Xiaomi, trois des entreprises les plus importantes de la scène sont les protagonistes de cet article. Vous pouvez obtenir leurs meilleurs smartphones à prix réduit, ils ne manquent de rien. Nous vous disons tout ce que vous devez savoir à leur sujet.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Le haut de gamme de Samsung dispose d’une dalle Dynamic AMOLED de 6,8 pouces, d’une résolution Quad HD+ et de 120 Hz. Comme chaque année, nous sommes face à l’un des meilleurs écrans du monde Android.

Sous son châssis se trouve l’un des processeurs fabriqués par le géant coréen, l’Exynos 2200. Ce Galaxy S22 Ultra embarque également 4 caméras arrière, une batterie de 5 000 mAh et une connectivité 5G.

samsung exynos 2200

Écran dynamique AMOLED QHD+ et 120 Hz de 6,8″

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire

4 caméras arrière

Batterie 5 000 mAh et charge rapide 45 W

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, NFC et 5G

iPhone 13 Pro

Sur le devant de cet iPhone, un panneau Super Retina XDR de 6,1 pouces 120 Hz, marqué par cette encoche reconnaissable que Face ID. Son processeur est une sacrée bête, le A15 Bionic fabriqué par la firme californienne. Il est capable de déplacer en douceur les applications les plus lourdes et les plus exigeantes.

Au dos de cet iPhone 13 Pro, 3 caméras et un capteur LiDAR qui va mesurer la profondeur des scènes. Le traitement joue un rôle fondamental, vous prendrez des photos de grande qualité. Le smartphone Apple est livré avec une batterie de 3 125 mAh et une charge rapide de 20 W.

Apple A15 bionique

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran OLED 6,1″, avec résolution FHD et 120 Hz

3 caméras arrière + ToF

Batterie 3 125 mAh

NFC et 5G

Xiaomi 12 Pro

Le Xiaomi 12 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, d’une résolution QHD+ et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Son cerveau est le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, un processeur qui a la force brute pendant un certain temps. Vous pourrez tirer le meilleur parti des jeux et des applications les plus exigeants.

Le smartphone de Xiaomi intègre également un capteur principal de 50 mégapixels et une batterie de 4 600 mAh que vous pourrez recharger à pleine vitesse. C’est une vraie bête qui sait tout faire.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran AMOLED 6,73″ QHD+ 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie 4 600 mAh et charge rapide 120 W

NFC et 5G

