C’est ainsi que sont les écouteurs de balle de cricket : ils ont 30 heures d’autonomie et le design le plus innovant

Si vous recherchez un casque au design innovant, ce casque en forme de balle de cricket est fait pour vous.

Malgré la petite taille des écouteurs intra-auriculaires, leur conception peut donner beaucoup de jeu aux fabricants. Par exemple, parmi les meilleurs écouteurs Huawei, on trouve le FreeBuds Lipstick, qui a la forme d’un rouge à lèvres. Maintenant, de nouveaux écouteurs sont arrivés sur le marché qui sont encore plus accrocheurs, car ils ont la forme d’une balle de cricket.

Ce sport est peu connu en Espagne, mais en Inde il suscite une véritable ferveur au sein de la population. En fait, c’est le sport le plus suivi dans le pays, c’est pourquoi la marque LandMark a décidé de créer des écouteurs sans fil en forme d’un des éléments fondamentaux du jeu, le ballon. En plus d’être jolis, les Landmark LM BH133 ont une bonne qualité sonore, une grande autonomie et des commandes tactiles, entre autres caractéristiques que nous décomposons dans les lignes suivantes.

Landmark LM BH133, un casque pour les fans de cricket

Si vous aimez le cricket, les Landmark LM BH133 sont des écouteurs sans fil faits pour vous. Il suffit d’un coup d’œil à sa conception pour découvrir qu’elle est très spéciale, car elle s’inspire de la balle utilisée lors de la pratique du cricket. Il peut être acheté en deux couleurs différentes, blanc ou rouge.

Comme vous pouvez l’imaginer, c’est le boîtier de charge qui a la forme d’une balle, qui est à parts égales positive et négative. D’une part, c’est positif car c’est un design saisissant et innovant et, pourquoi ne pas le dire, également créé avec beaucoup de soin. Cependant, nous ne pouvons pas oublier que cela rend peut-être difficile le transport de l’étui dans la poche en raison de sa taille.

Bien qu’ils soient caractéristiques par leur design, ces écouteurs promettent également une qualité sonore correcte. Ils utilisent la connectivité Bluetooth 5.0 pour se connecter à d’autres appareils, dont ils peuvent être séparés jusqu’à 10 mètres sans affecter la connexion.

Un autre détail important de ces Landmark LM BH133 est qu’ils ont des commandes tactiles. En les touchant simplement, vous pouvez passer à la chanson suivante, prendre des appels téléphoniques ou mettre la lecture en pause. Oui, ils ont un microphone intégré, vous pouvez donc utiliser le casque pour parler via un appel téléphonique.

Si les écouteurs rouges à lèvres de Huawei étaient originaux, ceux en forme de balle de cricket ne sont pas loin derrière.

Enfin, ces écouteurs en forme de balle de cricket offrent jusqu’à 5 heures de musique sur une seule charge. Si le boîtier de charge particulier est utilisé, l’autonomie totale peut atteindre 30 heures, un chiffre qui n’est pas mal du tout pour son prix.

Mais combien valent ces Landmark LM BH133 ? Pour le moment, ils ne sont mis en vente qu’en Inde au prix de 1 599 roupies, soit un peu moins de 20 euros à changer. Comme vous pouvez le constater, ce sont des écouteurs sans fil bon marché, mais il ne semble pas que nous pourrons les acheter en dehors de ce pays, du moins pas dans un avenir immédiat.

