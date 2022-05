À quoi sert chaque caméra sur votre mobile ? Nous montrons tous les types qui existent

Découvrez à quoi sert chaque caméra sur votre mobile et différenciez-les.

De nos jours, sur les marchés, nous pouvons trouver des mobiles dotés de deux, trois, quatre et même cinq caméras. Le marketing fait beaucoup. Le nombre de caméras ou la taille des mégapixels permet de vendre plus de terminaux mobiles.

Nous avons le concept que les caméras de notre terminal remplissent différentes fonctions spécifiques. Nous savons que nous avons une caméra principale et que les autres sont secondaires, mais… savons-nous ce que font les caméras des téléphones portables ? Nous allons vous expliquer ci-dessous à quoi sert chaque caméra de notre terminal.

chambre principale

L’appareil photo principal est celui utilisé par défaut par le téléphone mobile pour les photos instantanées. L’incorporation de l’intelligence artificielle lui permet de reconnaître des scènes et d’appliquer automatiquement des ajustements pour obtenir la meilleure photo possible. Dans certains mobiles, cette Intelligence Artificielle permet de mettre en avant une couleur particulière et de laisser le reste de la scène en noir et blanc.

Si nous entrons dans des détails plus techniques, la caméra principale a généralement un angle de vision large. Cet angle permet de mieux saisir l’arrière-plan de la scène que l’on photographie. Normalement, il est généralement d’environ 60º. L’ouverture focale peut varier de f/1,5 à f/2,8 sur les téléphones moins chers.

caméras téléobjectif

Les téléobjectifs ont la fonction de zoomer davantage. Alors que la plupart des appareils photo pour smartphones vous permettent de zoomer en recadrant l’image et en agrandissant le résultat, les appareils dotés de téléobjectifs séparés le font optiquement.

Grâce au téléobjectif, on obtient l’effet inverse du grand angle, puisque le téléobjectif rapproche l’image de ce que l’on veut photographier sans perdre la mise au point. La différence entre cet appareil photo et le zoom numérique est que le zoom numérique recadre l’image pour agrandir le résultat à l’aide d’un logiciel, ce qui se traduit par un résultat de qualité inférieure.

caméras grand angle

Comme leur nom l’indique, ce sont des caméras qui ont un angle de vision accru. Ils sont normalement utilisés dans des circonstances où ce que nous voulons photographier ne rentre pas dans la scène. Ainsi, les caméras grand angle ou ultra grand angle éloignent l’image, grâce au grand angle de vision dont elles disposent.

Par conséquent, ces appareils photo sont idéaux pour photographier des paysages éloignés ou des immeubles de grande hauteur où nous voulons que l’ensemble du bâtiment ou du paysage apparaisse sur la scène. Ces caméras économisent les capacités de mise au point, en utilisant une mise au point fixe.

caméras monochromes

Dans le but d’améliorer la quantité de détails et la sensibilité des photos, certains fabricants incluent des appareils photo monochromes dans les appareils mobiles. En n’incluant pas de filtre de couleur dans le capteur de ces caméras, les capteurs créent des images différentes qui sont combinées grâce à l’algorithme utilisé par chaque fabricant pour les images. Avec cela, nous obtenons que différentes perspectives des images sont capturées et nous pouvons, dans un premier temps, obtenir de meilleurs résultats lors de la prise de photos.

caméras infrarouges

Les caméras infrarouges sont celles qui permettent d’obtenir des images thermiques. Les utilisations de ces caméras sont généralement variées. Le plus courant est utilisé pour améliorer la fonction de déverrouillage du visage. Apple utilise cette technologie pour pouvoir avoir un meilleur déverrouillage du visage.

Caméras de temps de vol (ToF)

Les caméras Time of Flight ou les caméras de temps de vol ont un capteur qui émet des faisceaux de lumière infrarouge pour mesurer la profondeur. Ils calculent le temps qui s’écoule depuis que la lumière atteint l’objet que nous photographions et revient à nouveau au capteur, ils analysent la profondeur de chaque élément de l’image.

Ce que nous obtenons avec cet appareil photo, c’est d’améliorer la numérisation 3D. Utilisés pour la reconnaissance faciale car moins chers et ne nécessitant pas de lumière extérieure, ils se sont déplacés à l’arrière de nos terminaux pour prendre des photos en 3D, améliorant la réalité virtuelle et créant un effet bokeh plus précis.

caméras macro

Les caméras macro permettent de capturer rapidement de petits détails à de très courtes distances, sans perdre la mise au point. Avec ce type d’appareil photo et un peu de pratique, nous pouvons obtenir de très bonnes captures de tout ce que nous pouvons manquer à l’œil nu. Nous pouvons prendre des photos de gouttes d’eau, de plantes, d’animaux, entre autres, pour voir les moindres détails de notre monde.

Comme nous pouvons le voir, il existe aujourd’hui de nombreux types de caméras dans nos appareils mobiles. Le plus important, parfois ce n’est pas le nombre de caméras que nous avons qui est le plus important. Le plus important est le travail derrière. Les principales entreprises effectuent généralement un assez bon post-traitement des images capturées pour améliorer la capture et améliorer les photos.

À l’époque, Google utilisait peu d’appareils photo et prenait de très bonnes photos. Tout cela était dû à l’algorithme utilisé pour combiner les images et obtenir un bon résultat. N’oublions pas non plus que plus de mégapixels ne signifie pas de meilleures photos, car tout dépend du traitement, comme on dit, qu’ils font de l’image obtenue.

