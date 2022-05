5 choses à ne pas faire avec votre mobile si vous souhaitez conserver la garantie

Avez-vous besoin de faire usage de la garantie de votre mobile ? Assurez-vous que vous n’avez rien fait de tout cela pour éviter les problèmes.

L’extension à trois ans de la garantie des fabricants d’appareils électroniques en Espagne a été une excellente nouvelle pour les consommateurs. Dès sa mise en place, il serait possible d’avoir une année supplémentaire de couverture contre les pannes ou défauts d’appareils tels que les smartphones.

Cependant, tous les consommateurs ne savent pas très bien ce que couvre la garantie de leur smartphone ou ce qui peut l’annuler complètement. A cette occasion, nous allons passer en revue les actes qui peuvent empêcher votre mobile de continuer à être couvert par la garantie constructeur.

le plonger dans l’eau

Autant les fabricants parlent de certifications IP qui garantissent la résistance à l’eau de leurs téléphones, autant aucune marque ne couvrira les dommages causés à l’appareil par l’humidité.

La grande majorité des appareils électroniques, y compris les smartphones, contiennent un capteur d’humidité à l’intérieur qui change de couleur si l’appareil a été exposé à un liquide. Si, lors de la réparation d’un appareil, les techniciens détectent que ledit capteur avertit d’une éventuelle incidence d’eau, la garantie sera invalidée.

Il faut également tenir compte du fait que l’isolation qui ajoute une résistance à l’eau aux appareils perd de son efficacité avec le temps, les chocs ou les vibrations. Par conséquent, même si votre mobile a une certification IP67 ou IP68, le plonger dans l’eau peut causer de sérieux problèmes, qui ne seront pas non plus couverts par la garantie.

Modifier physiquement votre apparence

Vous vous souvenez quand « transformer » les mobiles pour les rendre transparents faisait fureur ? Des Youtubeurs comme JerryRigEverything ont promu cette mode, consistant à enlever la couche de peinture située sous la vitre arrière des appareils, pour vous permettre de voir à l’intérieur. Les résultats sont voyants, mais « illégaux » aux yeux des marques.

Bien que cela soit logique, il convient de rappeler que ce type de modifications permanentes sur un appareil annule complètement la garantie. Cela ne s’applique pas aux autres mods qui peuvent être facilement annulés, comme le skinning. Cependant, il y aura des problèmes lors de la modification d’autres aspects, comme le remplacement de la batterie par une batterie non d’origine.

Rooter ou changer la ROM de l’appareil (selon la marque)

Certains fabricants sont quelque peu stricts avec les modifications apportées au logiciel des appareils, allant jusqu’à invalider la garantie en cas de déverrouillage du bootloader, d’avoir changé la ROM de l’appareil ou même de « rooter » le mobile.

Cependant, au fil du temps, des fabricants sont apparus qui ont choisi d’empêcher ces processus d’invalider la garantie de l’appareil. Des entreprises comme Google avec leurs Pixels n’invalident pas la garantie même si l’appareil est rooté.

De plus, il existe des méthodes qui vous permettent d’annuler la racine et de déverrouiller le chargeur de démarrage de manière relativement simple et à la portée de tout utilisateur. Quoi qu’il en soit, mieux vaut vérifier les conditions de garantie de votre fabricant de mobile pour vous assurer des risques que vous encourez en effectuant l’une de ces modifications.

Subir un incendie, une inondation ou toute autre catastrophe naturelle

Les fabricants de smartphones refuseront de réparer votre appareil sous garantie s’il a été endommagé par une catastrophe naturelle, comme la foudre, une tornade, une inondation, un incendie, un tremblement de terre ou toute autre cause extérieure.

C’est frappant, mais pratiquement toutes les marques ont cette exception dans leurs politiques de garantie.

Endommager l’appareil à l’aide d’accessoires non officiels

Nous avons parlé à plusieurs reprises de l’importance d’utiliser des chargeurs ou des batteries officiels et certifiés. Et c’est que, dans la plupart des cas, aucun fabricant ne sera disposé à couvrir les dommages dans le cadre de la garantie en cas de détection que les problèmes ont été causés par un produit d’un autre fabricant.

Dans certains cas, la politique de garantie du fabricant peut varier légèrement d’un pays à l’autre, mais en général, les couvertures et les exceptions sont similaires. Vous savez maintenant ce que vous devez éviter si vous ne voulez pas avoir de problèmes à l’avenir.

