Vous pouvez donc utiliser Google Maps pour voir à quoi ressemblait votre rue avant : remontez le temps pas à pas

Voyager dans le passé est possible, et aussi très simple, grâce à Google Maps. La plate-forme cartographique de Google permet d’accéder à son historique d’images des années précédentes afin que les utilisateurs puissent voir comment étaient leurs rues, leurs villes et n’importe quelle zone en général. Si vous avez toujours été curieux de voir des images du passé, Google Maps les met à votre disposition.

Nous ne sommes pas surpris qu’un service Google ait cette fonction, puisque nous savions déjà que vous pouvez voyager dans le passé avec Google Earth. Cependant, nous vous assurons qu’avec Maps, c’est beaucoup plus facile, car il ne nécessite l’installation d’aucun programme sur votre ordinateur. Voyons comment procéder étape par étape et avec des captures d’écran afin que vous fassiez le processus en même temps que nous.

Comment changer la date dans Google Maps pour voir les images des années précédentes

Pour voyager dans le passé avec Google Maps, il suffit de changer la date des images que nous voyons en mode Street View. D’après nos vérifications, il n’est possible d’utiliser cette fonction que dans la version de Google Maps pour ordinateur, alors ouvrez la vôtre, nous partons en voyage. Vous trouverez ci-dessous les étapes à suivre. Si vous voulez voir les captures en grand, il vous suffit de cliquer dessus.

Ouvrez Google Maps dans le navigateur Web de votre ordinateur. Cliquez sur la poupée Street View, dans le coin inférieur droit, et déplacez-la vers la zone que vous souhaitez voir avec son apparence précédente. Pour ce faire, il doit s’agir d’une rue qui est mise en évidence sur la carte avec une ligne bleue. Une fois que vous déposez la poupée, Street View s’ouvrira pour vous montrer l’image panoramique actuelle au niveau de la rue enregistrée par Google. Cliquez sur l’icône de l’horloge située dans le rectangle sombre dans le coin supérieur gauche. La chronologie qui s’affiche vous indique les dates disponibles dans cette zone. Vous pouvez facilement déplacer le contrôleur de droite à gauche, et vice versa, pour voir comment l’aperçu change au-dessus de la ligne. Si vous souhaitez voir l’image d’une année précise en grand, il vous suffit de cliquer sur cette année puis sur l’image de prévisualisation.

C’est aussi simple que cela de voyager dans le passé avec Google Maps. Comme vous pourrez le vérifier par vous-même, le registre des images varie en fonction de la zone que vous souhaitez voir aux dates précédentes. Par exemple, les grandes villes ont un catalogue d’images plus important, puisque la voiture Street View y est davantage passée.

Sans aucun doute, cette fonction de Google Maps est très utile pour regarder en arrière et se rappeler à quoi ressemblait la région dans laquelle vous habitiez il y a 10 ou 15 ans. Il est également intéressant de voir à quelle vitesse les villes changent, généralement pour le mieux. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de la plate-forme cartographique, nous vous invitons à découvrir les meilleures astuces pour Google Maps, certaines d’entre elles vous surprendront sûrement.

