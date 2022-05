Les employés d’Apple utilisent des téléphones Android pour protester contre l’entreprise

Apple est l’une des entreprises les plus précieuses au monde, un géant qui vaut des milliards d’euros et qui emploie des centaines de milliers de travailleurs dans différents pays. Cependant, même les plus grandes ne sont pas à l’abri des conflits du travail.

Le géant californien a été accusé d’aller à l’encontre des syndicats de ses ouvriers, qui auraient utilisé des chats cryptés et même des mobiles Android pour éviter l’espionnage par leurs supérieurs. Le motif? Ils veulent obtenir une augmentation de salaire.

Apple contre les protestations de ses travailleurs

C’était l’actualité il y a quelques jours à peine, après les protestations de certains travailleurs, Starbucks va augmenter le salaire de ses employés. Ce mouvement, qui a défrayé la chronique dans le monde entier, semble avoir inspiré les travailleurs de la pomme croquée.

L’inflation rend les conditions de vie dans le pays de plus en plus difficiles et Apple étant un géant de son calibre, les choses sont assez claires pour les travailleurs. Ils considèrent que leurs salaires ne sont pas à la hauteur des circonstances. Pour cette raison, ils se sont regroupés et ont manifesté devant des lieux aussi importants que le World Trade Center à New York.

Craignant d’éventuelles représailles d’Apple, de nombreux employés ont contacté les médias de manière anonyme. De plus, ils ont même dû recourir à des chats cryptés et à des appareils Android pour tenter d’échapper à un éventuel espionnage d’Apple.

Bien que l’entreprise ait augmenté ses revenus de 33 % depuis 2021, les plans d’Apple étaient d’augmenter le salaire de ses employés entre 2 % et 10 %, selon la localisation, comme le souligne Bloomberg. Cela aurait été l’une des raisons de la dispute.

